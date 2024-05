video suggerito

De Sica: "De Luca non può dare della stron*a alla Meloni. Papa Francesco? Lasciatelo stare" L'attore, che di battute pungenti e scorrette ne ha fatto un'arte, a Fanpage.it sul caso De Luca-Meloni: "Dare della stron*a a una signora, che poi è pure presidente, è mancanza di eleganza e classe". E su Papa Francesco: "Mia madre era di Barcelona, faceva gli stessi errori. Quando non è la tua lingua, non ti rendi conto di quello che stai dicendo".

Christian De Sica non ha gradito la scaramuccia tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Trovo tutto molto sbagliato", ha detto in una intervista a Fanpage.it in occasione del lancio di Ricchi a tutti i costi, sequel della commedia del 2022, dal 4 giugno su Netflix. L'intervista completa sarà pubblicata lunedì 3 giugno, ma intanto anticipiamo qui il commento dell'attore, che di battute pungenti e scorrette ne ha fatto un'arte, su quanto avvenuto a Caivano e sulla frase del Papa: "Ha parlato di ‘frociaggine', ma lasciamolo stare. Mia madre era di Barcelona, faceva gli stessi errori. Quando non è la tua lingua, non ti rendi conto di quello che stai dicendo".

Su Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni: "Non dovrebbe accadere"

"Sono quella stron*a della Meloni, come sta?". Così si era presentata Giorgia Meloni a Vincenzo De Luca durante l'evento di martedì 28 maggio a Caivano. Il commento di Christian De Sica a Fanpage.it:

Penso che questi battibecchi non dovrebbero mai accadere né da un Presidente del Consiglio né da parte di un Presidente di Regione. Su De Luca, però, dare della stronza a una signora, che poi è pure la Presidente del Consiglio, è sintomo di mancanza di classe, mancanza di eleganza. Trovo tutto molto sbagliato. Anche la reazione di Giorgia Meloni. Lui dice che non l'aveva sentita, invece l'ha sentita benissimo eccome. Non mi è piaciuta questa mossa di De Luca, mi ha molto deluso.

Sul Papa: "Parla un'altra lingua, non sa quello che dice"

Assoluzione totale per Papa Francesco e la frase sulla ‘troppa frociaggine': "Il Papa che parla di ‘frociaggine' lasciamolo stare perché credo che si sia sempre dimostrato un Papa molto libero, che ha sempre aperto a tutti".

Mia madre era di Barcelona, faceva gli stessi errori. Quando non è la tua lingua, non ti rendi conto di quello che stai dicendo. Per loro non è una parolaccia, non se ne rendono conto di quello che dicono. Il Papa ha detto quella roba perché parla un'altra lingua, era pure una cosa a porte chiuse e non credo che l'abbia fatto con cattiveria, no?