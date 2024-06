video suggerito

Nastri d’argento 2024, tutte le candidature: Io Capitano di Matteo Garrone fa incetta di nomination Sono state rese note le candidature per la 78esima dei Nastri d’argento 2024. Tanti i film individuati che dovranno essere votati dai giornalisti cinematografici, tra i titoli che hanno ricevuto più nomination spiccano Io Capitano di Matteo Gattone, mentre il Nastro dell’anno è stato assegnato a C’è ancora domani di Paola Cortellesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sono state annunciate le candidature della 78esima edizione dei Nastri d'argento, il premio assegnato ai giornalisti cinematografici chiamati a votare tra i titoli che si sono distinti nel corso di quest'anno. Tanti i film che rientrano nelle candidature e abbracciano un anno piuttosto vario e intenso per il cinema italiano, tra esordi, commedie, film d'azione e drammatici. Dopo la cerimonia di premiazione dei Nastri d'argento dedicati alle serie tv, tenutasi nel Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli, lo scorso 1 giugno, si attende la consegna dei premi il prossimo 27 giugno, al Museo MAXXI di Roma. Unico premio già noto è il Nastro d'argento dell'anno, assegnato a Paola Cortellesi con il suo C'è ancora domani.

Miglior film

Comandante – Edoardo DE ANGELIS

Io Capitano – Matteo GARRONE

La Chimera – Alice ROHRWACHER

I Dannati – Roberto MINERVINI

Confidenza – Daniele LUCHETTI

Miglior regia

Pietro CASTELLITTO – Enea

Matteo GARRONE – Io Capitano

Luca GUADAGNINO – Challengers

Alice ROHRWACHER – La Chimera

Stefano SOLLIMA – Adagio

Miglior esordio

Neri MARCORÈ – Zamora

Alain PARRONI – Una sterminata domenica

Lyda PATITUCCI – Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela RAMAZZOTTI – Felicità

Michele RIONDINO – Palazzina Laf

Margherita VICARIO – Gloria!

Miglior commedia

Romeo è Giulietta – Giovanni VERONESI

Troppo azzurro – Filippo BARBAGALLO

Un altro Ferragosto – Paolo VIRZÌ

Un mondo a parte – Riccardo MILANI

Volare – Margherita BUY

Miglior soggetto



Another end – Valentina GADDI, Sebastiano MELLONI, Piero MESSINA, Giacomo BENDOTTI

Doppio passo – Lorenzo BORGHINI, Fabrizio BORGHINI, Cosimo CALAMINI, DANIELE MINUCCI

Il punto di rugiada – Marco RISI, Riccardo DE TORREBRUNA, Francesco FRANGIPANE, Enrico GALIANO

Patagonia – Tommaso FAVAGROSSA, Simone BOZZELLI

Quell’estate con Irène – Carlo SIRONI, Silvana TAMMA

Miglior sceneggiatura

Confidenza – Francesco PICCOLO, Daniele LUCHETTI

Enea – Pietro CASTELLITTO

Io Capitano – Matteo GARRONE, Massimo CECCHERINI, Massimo GAUDIOSO, Andrea TAGLIAFERRI

La Chimera – Alice ROHRWACHER

Palazzina Laf – Maurizio BRAUCCI, Michele RIONDINO

Miglior attrice protagonista

Simona MALATO – Misericordia

Alba ROHRWACHER – Mi fanno male i capelli

Isabella RAGONESE – Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela RAMAZZOTTI – Felicità

Federica ROSELLINI – Confidenza

Miglior attore protagonista

Antonio ALBANESE – Cento domeniche

Pierfrancesco FAVINO – Comandante

Elio GERMANO – Confidenza

Adriano GIANNINI – Adagio

Michele RIONDINO – Palazzina Laf

Miglior attrice non protagonista

Valentina BELLÈ – Lubo

Margherita BUY – Dieci minuti

Anna FERRAIOLI RAVEL – Zamora

Chiara NOSCHESE – Enea

Isabella ROSSELLINI – La Chimera

Miglior attore non protagonista



Sergio CASTELLITTO – Enea

Fabrizio FERRACANE – Misericordia

Elio GERMANO – Palazzina Laf

Sergio RUBINI – Felicità

Toni SERVILLO – Adagio

Miglior attrice commedia

Anna BONAIUTO – Volare

Sabrina FERILLI – Un altro Ferragosto

Pilar FOGLIATI – Romeo è Giulietta

Matilde GIOLI – Cattiva coscienza

Virginia RAFFAELE – Un mondo a parte

Miglior attore commedia

Antonio BANNÒ – La guerra del Tiburtino Terzo

Andrea CARPENZANO – Un altro Ferragosto

Maurizio LOMBARDI – Romeo è Giulietta

Gabriel MONTESI, Riccardo SCAMARCIO – Sei fratelli

Francesco SCIANNA – Cattiva coscienza

Miglior Fotografia

Clarissa CAPPELLANI – Misericordia

Paolo CARNERA – Io Capitano, Adagio

Giuseppe MAIO – Come pecore in mezzo ai lupi

Ferran PAREDES RUBIO – Comandante

Vladan RADOVIC – Te l’avevo detto

Miglior scenografia

Dimitri CAPUANI – Io Capitano

Carmine GUARINO – Comandante

Paki MEDURI – Adagio

Massimiliano NOCENTE – Enea

Laura POZZAGLIO – Finalmente l’alba

Migliori costumi

Loredana BUSCEMI – La Chimera

Antonella CANNAROZZI – Finalmente l’alba

Massimo CANTINI PARRINI – Mi fanno male i capelli

Mary MONTALTO – Gloria!

Ursula PATZAK – Lubo

Miglior montaggio

Marco COSTA – Challengers

Paola FREDDI – Another end

Julien PANZARASA – Palazzina Laf

Marco SPOLETINI – Io Capitano

Giuseppe TREPICCIONE – Come pecore in mezzo ai lupi

Miglior sonoro

Another end – Mauro EUSEPI

Comandante – Valentino GIANNÌ

Confidenza – Carlo MISSIDENTI

Finalmente l’alba – Gaetano CARITO

Io Capitano – Maricetta LOMBARDO

Miglior casting director

Dario CERUTI – Palazzina Laf

Gabriella GIANNATTASIO, Marco Matteo DONAT-CATTIN – Comandante

Maurilio MANGANO – Misericordia

Chiara POLIZZI – La Chimera

Francesco VEDOVATI – Enea, Io Capitano

Miglior colonna sonora

Niccolò CONTESSA – Enea

Andrea FARRI – Io Capitano

PIVIO e Aldo DE SCALZI – Diabolik-chi sei?

SUBSONICA – Adagio

Margherita VICARIO & DADE – Gloria!

Miglior canzone originale

ADAGIO – Adagio

Musica, testi e interpretazione dei Subsonica. Testi di Samuel Umberto Romano, Massimiliano Casacci, Enrico Matta e Davide Dileo. Musiche di Massimiliano Casacci, Enrico Matta, Davide Dileo e Lucio Vicini.

IO NON SONO QUI – Diabolik-chi sei?

Musica di Pivio e Aldo De Scalzi. Testo di Alessandro Nelson Garofalo. Interpretata da Raiz.

LA MIA TERRA – Palazzina Laf

Musica, testi e interpretazione di Diodato.

LA VITA COM’È – Il più bel secolo della mia vita

Musica, testi e interpretazione di Brunori sas.

RIBELLATI E VAI! – Mary e lo spirito di mezzanotte

Musica di David Rhodes. Testo di David Rhodes e Roddy Doyle. Interpretata da Matilda De Angelis. Adattamento italiano Bruno Tognolini e Gianclaudia Franchini.