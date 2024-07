Raoul Bova in Emily in Paris 4: “Ho girato una scena intima con Philippine Leroy-Beaulieu, la boss Sylvie”

video suggerito

Raol Bova tra sacro e profano. Da una parte il ruolo nella serie Emily in Paris 4, dove recita in una scena intima con il personaggio della boss Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), dall'altra la nuova stagione di Don Matteo in cui interpreta un prete. Sul settimanale Chi sono comparse le foto dell'attore a Maratea, impegnato in un servizio fotografico sotto la statua del Cristo Redentore e ospite in città per Marateale – Premio internazionale Basilicata.

Raoul Bova: "In Emily in Paris interpreto un regista pubblicitario"

Nel corso della sua carriera Raoul Bova ha interpretato un ampio ventaglio di ruoli, da quelli in cui incarnava l'ideale di bellezza maschile, alle parti in film e serie d'azione. Ospite all'evento Marateale – Premio internazionale Basilicata, l'attore ha parlato dei suoi prossimi impegni. Sul quarto capitolo della serie internazionale Emily in Paris, in uscita il 15 agosto, ha raccontato:

Ho fatto prova costumi a Parigi in un contesto produttivo gigante e curatissimo. Poi le riprese a Roma. La prima scena? A letto con Philippine Leroy-Beaulieu, la boss Sylvie dell'agenzia, così, tanto per rompere il ghiaccio. Certo, un po' di stereotipo c'è: interpreto Giancarlo, un regista pubblicitario italiano con cui Sylvie si rilassa, si sente libera, sorridente, sono il suo detox ma Emily in Paris è una serie leggera e divertente e non si può chiedere altro.

Di tutt'altro genere è la sua parte nella serie Don Matteo, dal 17 ottobre su Rai 1: "Questa serie è venuta molto bene, con temi interessanti come è caratteristica di una fiction così amata. Forse il segreto della sua longevità è stare al passo con i tempi". Negli ultimi anni Raoul Bova ha fatto riferimento più di una volta alla sua fede: "Credo in Dio, sento che qualcuno mi ha voluto aiutare, mi ha fatto fare un percorso di crescita".

Raoul Bova e l'amore con Rocìo Muñoz Morales

Dopo la rottura con Chiara Giordano, Raoul Bova è legato sentimentalmente con Rocìo Muñoz Morales, con cui ha avuto due figlie. È con lei che ha partecipato al programma Celebrity Haunted e con cui in futuro girerà un film d'azione. Per il momento non c'è nessuna proposta di matrimonio all'orizzonte ma non si esclude la possibilità che l'attore possa chiedere a Rocìo di sposarlo.