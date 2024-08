video suggerito

Raoul Bova annulla gli impegni, operato d'urgenza al ginocchio: "Ci sono stati degli imprevisti" Raoul Bova ha annunciato che non parteciperà al Magna Graecia Film Festival a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. L'attore ha tranquillizzato i fan: "Ho fatto un'operazione per stare meglio e starò meglio. Scusate ancora di non essere lì ma c'è stato questo piccolo imprevisto".

Raoul Bova non parteciperà al Magna Graecia Film Festival a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. È stato l'attore ad annunciare e a spiegare i motivi della sua assenza: "Ci sono stati degli imprevisti".

Raoul Bova operato: "Ho dovuto anticipare l'operazione, non sono in una situazione grave"

L'attore ha spiegato in un video messaggio i motivi per cui non parteciperà al Magna Graecia Film Festival, un'assenza dovuta a problemi di salute. In un filmato condiviso sui social, spiega:

Spero che stiate bene, io purtroppo sono qui a Roma. Mi hanno appena dimesso dal Gemelli per un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Graecia Film Festival ma ci sono stati degli imprevisti e quindi ho dovuto anticipare l'operazione. Sono molto dispiaciuto perché sarei voluto venire lì con voi, a festeggiare lì con voi. Avrei voluto fare dei bagni nel mio mare della Calabria e presentavi un film a cui tenevo molto, un documentario sulla Siria ma sono sicuro che l'anno prossimo lo rivedremo insieme. Io non sono in una situazione grave, ho fatto un'operazione per stare meglio e starò meglio. Scusate ancora di non essere lì ma c'è stato questo piccolo imprevisto.

Raoul Bova in Emily in Paris 4

Tra gli ultimi progetti a cui Raoul Bova ha preso parte c'è il quarto capitolo di Emily in Paris. L'attore ha svelato alcuni retroscena della serie, in uscita il 15 agosto:

Ho fatto prova costumi a Parigi in un contesto produttivo gigante e curatissimo. Poi le riprese a Roma. La prima scena? A letto con Philippine Leroy-Beaulieu, la boss Sylvie dell'agenzia, così, tanto per rompere il ghiaccio. Certo, un po' di stereotipo c'è: interpreto Giancarlo, un regista pubblicitario italiano con cui Sylvie si rilassa, si sente libera, sorridente, sono il suo detox ma Emily in Paris è una serie leggera e divertente e non si può chiedere altro.