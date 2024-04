video suggerito

Jack Black si candida a un ruolo per un film di GTA: "Perché non ci hanno ancora pensato?" L'attore, vero e proprio mattatore del cinema americano, si è candidato per un ruolo nel possibile film di GTA: "Perché non l'hanno ancora fatto? Quel videogioco è già a metà strada".

La rinascita di Jack Black passa soprattutto per i social, ma l’attore di School of Rock in realtà non è mai uscito davvero di scena. Forse è anche per questo che ha deciso di candidarsi indirettamente a un ruolo per un possibile film di GTA, la popolare saga videoludica della Rockstar Games. Nel corso di un’intervista per parlare dell’uscita del film Borderlands di Eli Roth, l’attore ha detto di non credere possibile che ancora nessuno ci abbia pensato: “Alcuni videogiochi sono già a metà strada per raccontare quel tipo di storie, e ci sono alcuni film che sono come videogiochi”. James Black ha fatto riferimento anche a Red Dead Redemption, altro titolo della Rockstar Games.

Il desiderio di Jack Black

Jack Black ha fatto anche riferimento al trailer di Grand Theft Auto 6, pubblicato alla fine dell’anno scorso, che è diventato il trailer più visto su YouTube nel giro di 24 ore.

Queste cose sono già come film, sai? Immagino che sia questo il punto. Alcuni videogiochi sono già a metà strada per raccontare quel tipo di storie, e ci sono alcuni film che sono come videogiochi.

Presto sarà protagonista nel film di Minecraft

Va detto che Jack Black non è di certo nuovo al mondo delle trasposizioni videoludiche. All'inizio di quest'anno è stato annunciato infatti che il 54enne attore e musicista presterà la voce al personaggio di Stevie, il protagonista, nel prossimo film live-action di Minecraft. Purtroppo, però, difficilmente vedremo presto in lavorazione titoli che richiamano il mondo di GTA o di Red Dead Redemption. La Rockstar, infatti, ha più volte smentito questa possibilità, ribadendo di volersi dedicare esclusivamente alla progettazione dei giochi per console. Potrebbe essere più probabile, invece, che Jack Black possa tornare con un sequel di School of Rock, indimenticabile commedia degli anni 2000 che ha fatto la storia di una generazione.