Doc 3: la verità su Andrea Fanti, qual è il significato del finale della terza stagione La terza stagione di Doc-Nelle tue mani si è conclusa con la puntata in onda giovedì 7 marzo. Andrea Fanti è venuto a conoscenza del segreto che Agnese portava con sé e questo ha permesso loro di riavvicinarsi. Intanto anche il destino di Giulia Giordano potrebbe cambiare rotta. La spiegazione del finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

146 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovedì 7 marzo è andata in onda l'ultima puntata Doc-Nelle tue mani 3, ovvero il finale di stagione di una delle fiction più amate e seguite della Rai che, anche quest'anno, è riuscita con colpi di scena ed intrighi a tessere delle trame in grado di appassionare il pubblico. La puntata conclusiva, quindi, ha lasciato vari filoni narrativi sospesi che, infatti, potrebbero dare nuovi spunti per la quarta stagione che, come confermato dagli sceneggiatori, si farà. Ma ecco spiegato il significato del finale. (Attenzione Spoiler!)

La scelta di Andrea Fanti

Nell'ultima puntata trasmessa su Rai1, infatti, veniamo a conoscenza del segreto che Agnese aveva provato a tenere nascosto ad Andrea Fanti e che, ovviamente, riguarda anche il professor Bramante. Per comprendere l'antefatto, bisogna quindi tornare a dieci anni prima, quando ad Agnese viene diagnosticato un tumore per il quale esiste uno studio sperimentale a New York i cui posti, però, sono terminati e per il ciclo successivo bisognerà aspettare un anno. Fanti non è disposto a perdere anche sua moglie dopo la morte di suo figlio, per cui sembra essere disposto a tutto pur di curarla.

Il professor Bramante, in quanto finanziatore del progetto americano, gli offre la possibilità che sta cercando e, infatti, si propone di fare da garante ad Agnese per permetterle di partecipare al progetto, a patto che Fanti non indaghi più sulla faccenda delle benzodiazepine che la RSA gestita da Bramante dava ai suoi pazienti, affinché fossero più duttili, dando vita, però, ad una serie di scompensi piuttosto seri. Fanti, quindi, decide di accettare questo compromesso, venendo meno alla sua integrità di medico, ma da quel momento decide di gestire il reparto in maniera fredda, distaccata, in modo che le storie dei pazienti non possano più contaminarlo. Dopo anni, quindi, Doc viene a conoscenza di questo patto non scritto, finito nei meandri dimenticati della sua memoria, e Agnese gli confida di avere una recidiva del tumore. I due, a quel punto, decidono di raccontare tutto quello che è accaduto in un video che è comprometterà le elezioni del professore alle politiche.

Il destino di Giulia Giordano e degli specializzandi

La confessione di Agnese, porta lei e Andrea ad avvicinarsi nuovamente, finendo col tornare insieme, dopo anni. Nel frattempo, Fanti decide di dare le dimissioni, proprio nel momento in cui Giulia Giordano, ormai rassegnata all'idea che con lui non ci sia più nulla da fare, viene a sapere che Doc ha dato le dimissioni, cedendole di fatto il posto di primario all'Ambrosiano e mettendola in difficoltà sull'accettare il primariato a Roma.

Potrebbe essere un'occasione, quindi, per iniziare daccapo. Intanto Damiano Cesconi non smette di sperare che con Giulia possa esserci un ritorno di fiamma. Infine, Martina con l'aiuto di Riccardo, con il quale si è rappacificata, riesce a superare quell'esame che non le aveva permesso di laurearsi, mentre Federico ha deciso di restare in reparto e non andare nella clinica di suo padre.