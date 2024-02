Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni ottava e ultima puntata del 7 marzo: il finale di stagione Le anticipazioni dell’ottava e ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, in onda giovedì 7 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La trama del finale di stagione della serie con Luca Argentero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni ottava e ultima puntata del 7 marzo

Le anticipazioni dell'ottava e ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, in onda giovedì 7 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 15, intitolato Quello che si deve fare, gli spettatori saranno catapultati a marzo del 2011. Andrea affronta la malattia di Agnese e a dargli speranza è una notizia che arriva dall'America. Doc dovrà fare i conti con un caso in cui la diagnosi sembra ardua da definire. C'è chi sarà pronto a un terrible compromesso. In ospedale arriva un paziente da una RSA, gli è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive.

La resa dei conti tra Andrea Fanti e il suo peggior nemico

Nell'episodio 16, intitolato Liberi, che segna anche il finale di stagione di Doc 3, tutti i nodi verranno al pettine. È giunto il momento che la verità venga a galla. Per Federico è ormai l'ultimo giorno all'Ambrosiano. Intanto, tutta la squadre di Doc è spiazzata dalla decisione presa da Martina. Andrea affronta l'ennesima crisi perché deve metabolizzare la verità che Agnese le ha svelato e che lo ha portato a guardare al suo passato con uno sguardo diverso. Ritiene di avere ormai toccato il fondo, ma le cose sono destinate a peggiorare. In ospedale, infatti, arriva il colpevole di ogni cosa, il suo peggior nemico. Per conoscere tutti i dettagli dell'ottava e ultima puntata della terza stagione di Doc, non resta che attendere giovedì 7 marzo.