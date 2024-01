Agli Emmy Awards 2024 trionfano The Bear e Succession, bene anche la miniserie Beef Agli EWmmy Awards 2024 i vincitori annunciati sono stati Successione e The Bear a cui si aggiunge l’ottimo risultato di Beef e il premio a Quinta Brunson. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alla fine della serata degli Emmy Awards, i più importanti premi televisivi negli Stati Uniti, alcuni dei vincitori (quasi) annunciati come Succession e The Bear si portano a casa la maggior parte delle statuette, ma una menzione speciale va anche alla miniserie Beef che ottiene un ottimo risultato. Succession, serie che racconta la lotta dinastica della famiglia Roy si aggiudica sei statuette compresa quella per la miglior serie drammatica, mentre The Bear, la serie con protagonista Jeremy Allen White nei panni di uno chef stellato che torna nel locale di famiglia dopo la morte del padre ha vinto il premio come Miglior comedy oltre ad altri premi per gli attori, infine ad aggiudicarsi cinque premi c'è anche Beef.

Il successo di Succession

Succession, quindi, che racconta una famiglia disfunzionale che lotta per la successione del magnate Logan Roy, si aggiudica il terzo premio come serie drammatica, confermandosi come uno dei prodotti di maggior successo – di spettatori e critica – di questi ultimi anni, aggiudicandoselo, quindi, anche per la quarta e ultima stagione. Tra i premiati anche Sarah Snook (che interpreta Siobhan Roy nella serie) come migliore attrice in un film drammatico e Kieran Culkin (Roman Roy) come miglior attore in un film drammatico, con l'attrice che, ricevendo il premio ha ringraziato e ha sottolineato: "Abbiamo messo tutti noi stessi in questa serie, e l'asticella era molto alta".

Incetta di Emmy per The Bear

Ottimo il risultato anche per The Bear 2, la serie di FX che racconta, anch'essa, le relazioni difficili all'interno di una famiglia e le storie che ruotano attorno a uno chef talentuoso che oltre al premio come migliore serie Comedy, ha fatto incetta di premi per gli attori. Jeremy Allen White (che interpreta Carmen "Carmy" Berzatto), infatti, ha vinto il premio come miglior attore, Ayo Edebiri (Sydney Adamo) ha vinto quello come migliore attrice non protagonista e Ebon Moss-Bachrach (Richard Jerimovich) come miglior attore non protagonista, tutti e tre gli attori erano candidati per la prima volta: "Questo è uno spettacolo sulla famiglia, sulla famiglia ritrovata e sulla vera famiglia" ha detto Edebiri dal palco accettando il premio.

Le vittorie di Beef e Quinta Brunson

"Succession" si è aggiudicato sei Emmy in totale, tra cui anche quello come miglior attore non protagonista in un film drammatico per Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans) e come miglior sceneggiatura in un film drammatico per il creatore dello spettacolo Jesse Armstrong, mentre l'unica categoria che non ha vinto è stata quella dell'attrice non protagonista, vinta per la seconda volta da Jennifer Coolidge per "The White Lotus". A differenza dell'altra serie, "The Bear" ha vinto in ogni categoria per cui è stata nominata mentre "Beef" di Netflix ha vinto come miglior miniserie, mentre gli attori Yeun e Wong sono diventati i primi asiatici americani a vincere nelle loro categorie: Yeun come miglior attore in una miniserie e Wong come migliore attrice, mentre Lee Sung ha vinto gli Emmy per la scrittura e la regia. da segnalare anche la vittoria di Quinta Brunson come migliore attrice protagonista in una commedia per il suo ruolo in "Abbott Elementary" diventando la prima attrice nera a vincere in più di 40 anni (in precedenza aveva vinto un Emmy ma per la scrittura della serie).