La 75esima edizione degli Emmy Awards sarà trasmessa in Italia da Sky e Now Saranno ancora una volta Sky e Now a trasmettere in Italia la 75esima edizione degli Emmy Awards. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa a partire dalle ore 1.00 di martedì 16 gennaio.

A cura di Stefania Rocco

Saranno ancora una volta Sky e Now a trasmettere in Italia gli Emmy Awards. La 75esima edizione, rinviata a causa degli scioperi, si sarebbe dovuta svolgere lo scorso settembre ed è stata invece rinviata a gennaio in attesa che la situazione tra i lavoratori dell’industria cinematografica a Hollywood si stabilizzasse. La premiazione si terrà nella notte tra lunedì 15 gennaio e martedì 16 gennaio e andrà in onda, come di consueto, anche in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti.

La programmazione prevista per la 75esima edizione degli Emmy Awards

Sarà Sky Atlantic a trasmettere il pre-show che porterà alla cerimonia di premiazione, in onda in streaming anche su Now. È prevista la messa in onda in lingua originale e con traduzione simultanea. La cerimonia di premiazione vera e propria partirà ufficialmente alle 2 del mattino (ora italiana) in diretta dal Microsoft Theater di Los Angeles. A condurre l’evento sarà Anthony Anderson. Quelli che andranno in onda a partire dalla notte di lunedì 15 gennaio saranno i Primetime Emmy, i premi televisivi assegnati alle miniserie e ai film tv trasmissione sui canali broadcast, via cavo o in streaming.

Le nomination della 75esima edizione degli Emmy Awards

Con 27 nomination, è stata la serie Succession a ottenere il maggior numero di candidature agli Emmy. A seguire troviamo The Last of Us con 24 candidature, la seconda stagione di White Lotus (con l'attrice italiana Sabrina Impacciatore) con 23 nomination, la terza stagione di Ted Lasso con 21 candidature, la quinta stagione de La fantastica Signora Maisel con 14 nomination, la seconda stagione di The Bear con 13 nomination, Beef – lo scontro con 13 nomination, Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer con 13 nomination, Mercoledì con 12 nomination, Andor con 8 nomination e House of the Dragon con 8 nomination.