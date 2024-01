I 2 film e le 3 serie tv da vedere in streaming su Netflix questa settimana (15-21 gennaio) I film e le serie tv da vedere in streaming su Netflix nella settimana tra il 15 e il 21 gennaio: i film Ricatto d’amore e Lift e le serie tv Kubra, Eredità Sepolta e la sesta stagione di SKAM Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ecco una guida alle proposte di film e serie tv in streaming da non perdere assolutamente su Netflix per la settimana che va dall'15 al 21 gennaio. Una selezione di cinque titoli tra il ricco catalogo della piattaforma: le nuove uscite, contenuti in scadenza e le opzioni più popolari. La sesta stagione di SKAM Italia è certamente il fiore all'occhiello per il catalogo italiano: questa volta seguiremo il punto di vista di Asia. Grande attesa per Kubra, serie turca che rifà il verso a Mr. Robot. Lift, uno dei film più visti al momento sulla piattaforma. La prima stagione di Eredità Sepolta dal 18 gennaio, un mistery proveniente dalla Corea Del Sud. Consigliamo anche il grande classico Ricatto d'amore con Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

La sesta stagione di SKAM Italia dal 18 gennaio

Puntate le vostre sveglie per il 18 gennaio, ovvero quando sarà disponibile nel catalogo di Netflix la sesta stagione di SKAM Italia. Anche questa volta si raccontano le vicende di un gruppo di amici a cavallo tra liceo e università. In questa stagione, come di consueto per ogni anno, il focus si sposta su Asia (interpretata da Nicole Rossi), un personaggio introdotto nella quinta stagione.

Kubra, la serie tv turca

Kubra è una serie televisiva turca che fa il suo debutto il 18 gennaio 2024: Gökhan Shahinoglu, un lavoratore di un'officina meccanica, divide il suo tempo tra il calcio e la fidanzata. La sua vita prende una svolta inaspettata quando riceve messaggi da un utente misterioso di nome Kubra tramite un'applicazione di amicizie online. Inizialmente ignora i messaggi, ma inizia ad indagare quando si rende conto che Kubra conosce dettagli intimi della sua vita privata.

Lift, il film più visto su Netflix

Lift è il film più visto su Netflix. La storia di una banda internazionale di rapinatori, guidata da Cyrus Whitaker, interpretato da Kevin Hart. Il loro obiettivo è sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro trasportati a bordo di un aereo. Un film d'azione che si svolge tutto ad alta quota dove i colpi di scena non mancano.

Eredità Sepolta, il nuovo K-drama

Eredità Sepolta è una serie mistery che arriva dalla Corea del Sud. Dopo la morte di uno zio sconosciuto, una donna eredita un cimitero e si ritrova al centro di una serie di oscure vicende.

Ricatto d'amore, un grande classico su Netflix

Un grande classico disponibile su Netflix: Ricatto d'amore con Ryan Reynolds e Sandra Bullock. Il film dal momento che è stato reso disponibile sulla piattaforma è subito diventato uno tra i più visti. Il segreto? Sicuramente la chimica tra i protagonisti e una serie di situazioni divertentissime, come da tradizione delle commedie americane.