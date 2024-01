I 3 film e le 2 serie tv da vedere in streaming su Prime Video questa settimana (15-21 gennaio) I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video nella settimana tra il 15 e il 21 gennaio: i film Dobbiamo stare vicini, Bang Bank e Gioco di Ruolo, la serie tv Escort Boys e lo show originale Karaoke Night – Talenti senza vergogna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Guida ai film e alle serie TV su Prime Video da vedere per la settimana dal 15 al 21 gennaio 2024. Ecco una varietà di opzioni disponibili a catalogo: le novità, i contenuti in scadenza, i film e le serie tv più viste, le scelte più popolari. Cinque titoli scelti per accontentare i diversi gusti degli abbonati alla piattaforma Prime Video. Ecco quali: i film italiani Dobbiamo stare vicini e Bang Bank, il film action comedy con Kaley Cuoco Gioco di Ruolo, la serie tv Amazon Prime Originals Escort Boys e lo show originale Karaoke Night – Talenti senza vergogna.

Dobbiamo stare vicini, il film più visto su Prime Video

Dobbiamo stare vicini è il film più visto della settimana. Commedia italiana gradevole con Francesco Paolantoni, Paolo Conticini e Biagio Izzo. Due vicini di casa, che hanno i nomi dei loro interpreti Biagio e Francesco, hanno una relazione molto tesa, litigando di continuo anche per le beghe condominiali più semplici. Le cose cambiano quando viene scoperto un vano segreto tra i loro due appartamenti che contiene una cassaforte. L'arrivo di Paolo (Paolo Conticini), affascinante amministratore di condominio, innescherà una caccia al tesoro e una commedia degli equivoci nella quale ognuno sarà chiamato a fare la sua parte per scoprire il mistero e aprire la cassaforte.

Bang Bank, il film con Martina Stella e i Ditelo Voi su Prime Video

Bang Bank è l'ultimo film dei Ditelo Voi, trio comico composto da Domenico Manfredi, Raffaele Ferrante e Francesco Esposito. Disponibile su Prime Video, il film ha subito raggiunto i primi posti della classifica dei più visti. La trama si sviluppa intorno al personaggio di ‘O Micione, interpretato da Domenico Manfredi, che tiene in ostaggio un gruppo di persone dopo che un tentativo di rapina va storto. Nel cast anche Martina Stella per questo heist movie alla napoletana.

Gioco di ruolo, l'action comedy con Kaley Cuoco

Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) è la protagonista di questo film che mischia elementi action e elementi comedy. La storica interprete della serie tv con Jim Parsons in questo film è una mamma e moglie che nasconde alla famiglia una scomoda verità: tutto è una bugia solo per coprire la sua reale professione, quella di essere una spietata killer su commissione. Divertente.

Escort Boys, la serie francese più vista su Prime Video

Disponibile su Prime Video dal 22 dicembre, Escort Boys è una serie tv francese che racconta la vita di quattro ragazzi che decidono di risolvere i loro guai finanziari avviando un'attività di escort al fine di salvare la tenuta di famiglia. Le storie di Ben (Guillaume Labbé), Zack (Corentin Fila), Mathias (Simon Ehrlacher) e Ludo (Thibaut Evrard) aiutati da Charly (Marysole Fertard), sorella di Ben, intrecciate nello sviluppo di questa attività molto "calda".

Karaoke Night – Talenti senza vergogna, lo show con Dargen D'Amico

Karaoke Night – Talenti senza vergogna è il nuovo show che sta spopolando su Prime Video. Conduce Dargen D'Amico questo show nel quale i concorrenti vip si sfidano all'ultima canzone. I concorrenti della prima edizione di Karaoke Night – Talenti senza vergogna sono: Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Spollon, Claudia Gerini, Alessia Lanza e Francesca Manzini.