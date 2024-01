I 2 film e le 3 serie tv da vedere in streaming su Prime Video questa settimana (29 gennaio-4 febbraio) I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video nella settimana tra il 29 gennaio e il 4 febbraio: i film Volevo un figlio maschio con Enrico Brignano e L’estate più calda; le serie Expats, Hazbin Hotel e Sciame. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ecco una serie di proposte tra film e serie tv in streaming da non perdere assolutamente su Prime Video nella settimana tra il 29 gennaio e il 4 febbraio. Abbiamo scelto per voi cinque titoli tra il catalogo della piattaforma, tra nuove uscite e scelte popolari: il film Volevo un figlio maschio con Enrico Brignano; il film L’estate più calda con Gianmarco Saurino e Nicole Damiani e le serie Expats, con Nicole Kidman, Hazbin Hotel e Sciame.

Volevo un figlio maschio, il film più visto su Prime Video

Volevo un figlio maschio con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua, è il più visto sulla piattaforma. La trama segue la storia di Alberto che da sempre desidera di avere un figlio maschio ma il destino gli ha dato ben tre figlie femmine. Quando la moglie Emma è in attesa del quarto figlio, Alberto chiede alle stelle di esaudire il suo desiderio. Alberto si ritroverà improvvisamente con tre figli maschi.

Expats, la miniserie con Nicole Kidman

Expats è la serie in due episodi con Nicole Kidman. È ambientato a Hong Kong e racconta la vita di un gruppo di donne che cambia dopo un singolo incontro che innesca una catena di eventi. Imperdibile.

Hazbin Hotel, serie animata per adulti

Hazbin Hotel è una serie animata per adulti con episodi a cadenza settimanale. Charlie è la Principessa dell’inferno che fatica sia i demoni che gli angeli che ogni anima possa essere redenta. Sei episodi divertenti e appassionanti sul tema delle seconde opportunità.

Sciame, una serie che mischia thriller e horror

Sciame è una serie tv che mischia l’horror e il thriller psicologico, creata da Donald Glover e Janine Nabers. Andrea ‘Dre’ Greene (Dominique Fishback) è una ragazza ossessionata dalla sua popstar preferita, Ni’Jah. Per conoscerla, inizierà un viaggio attraverso gli States ma soprattutto attraverso il lato più oscuro della sua coscienza.

L'estate più calda, il film con Gianmarco Saurino e Nicole Damiani

Per chi ha nostalgia della bella stagione c’è L’estate più calda, film romantico ambientato in Sicilia. Con Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Nino Frassica, Stefania Sandrelli, Michela Giraud e Giuseppe Giofré. L’ultima estate di Nicola prima di diventare prete si complica quando incontra le ragazze Valentina e Lucia.