I 3 film e le 2 serie tv da vedere in streaming su Netflix questa settimana (29 gennaio-4 febbraio) I film e le serie tv da vedere in streaming su Netflix dal 29 gennaio al 4 febbraio: i film L’ombra del giorno e Qualcosa è cambiato, il docu-film Alessandro Magno e le serie tv Let’s talk about Chu e Griselda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guida alle proposte di film e serie tv in streaming da non perdere assolutamente su Netflix per la settimana compresa tra il 29 gennaio e il 4 febbraio. Una selezione di cinque titoli tra il ricco catalogo della piattaforma: le nuove uscite, contenuti in scadenza e le opzioni più popolari. I film Qualcosa è cambiato, con Jack Nicholson e Helen Hunt, e L’ombra del giorno, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Le serie tv Griselda e Let’s talk about Chu. Il docu-film Alessandro Magno – Come nasce una leggenda.

Alessandro Magno, il docufilm

Alessandro Magno – Come nasce una leggenda. Disponibile dal 31 dicembre, è un docu-film che racconta le grandi gesta del conquistatore attraverso interviste a storici ed esperti accompagnate da una rappresentazione che vede come protagonista Buck Braithwaite nei panni del grande condottiero.

Let's talk about Chu, il nuovo k-drama

Dal 2 febbraio arriva una serie k-drama molto interessante dal titolo Let’s talk about Chu. La vlogger part-time Chu Ai usa il suo canale per parlare senza tabù di sesso, ma nella vita reale scopre che la questione è molto più complessa.

Griselda, la serie tv più vista su Netflix

La storia di Griselda Blanco, la narcotrafficante più pericolosa di Miami degli anni '80 e ’90, interpretata da Sofia Vergara è la serie in assoluto più vista su Netflix delle ultime due settimane. C’è ritmo, azione e anche un pizzico di romanticismo. Il marchio di fabbrica è sempre quello: la serie, infatti, arriva dagli ideatori di Narcos.

Qualcosa è cambiato, il film è in scadenza

Tra i contenuti in scadenza c’è Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson e Helen Hunt. Melvin Udall è uno scorbutico scrittore che soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo e, in linea generale, odia le persone. Tutto cambia quando viene trascinato nella vita di un vicino rimasto ferito e nella conoscenza dell’unica persona che in fondo gli interessa, la cameriera di un diner, Carol. Scade il 31 gennaio.

L'ombra del giorno, il film più visto

L’ombra del giorno è un film con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli che figura in cima alla classifica dei più visti su Netflix. Negli anni che precedono il fascismo, il ristoratore Luciano Traini, veterano della Prima Guerra Mondiale e proprietario di un ristorante, subisce il fascino del fascismo ma tutto cambia quando conosce Anna (Benedetta Porcaroli), giovane cameriera istruita che porta Luciano a confrontarsi con sentimenti nuovi.