Il film e le 4 serie tv da vedere in streaming su Netflix questa settimana (8-14 gennaio) I film e le serie tv da vedere in streaming su Netflix nella settimana tra l'8 e il 14 gennaio: il film "La società della neve", le miniserie "Ragazzo divora Universo", "The Brothers Sun", la serie tv "Shameless" e lo show "Amore + Iva".

Una guida alle proposte di film e serie tv in streaming da non perdere assolutamente su Netflix per la settimana che va dall'8 al 14 gennaio. Una selezione di cinque titoli tra il ricco catalogo della piattaforma: le nuove uscite, contenuti in scadenza e le opzioni più popolari. C'è l'ultimo show di Checco Zalone, ovvero Amore + Iva dall'Arena di Verona che è subito risultato tra i più visti. Dall'11 gennaio, la miniserie da vedere è Ragazzo divora Universo, tratto dal romanzo di Trent Dalton. Tra i film più visti, il drammatico La società della neve. Una miniserie da non perdere: The Brothers Sun. Tra i grandi classici: le undici stagioni di Shameless.

Ragazzo divora Universo, la miniserie dall'11 gennaio

Ragazzo divora Universo è la miniserie disponibile su Netflix dall'11 gennaio 2024. Si tratta di un adattamento del romanzo di Trent Dalton, pubblicato in Italia da HarperCollins. La trama si svolge a Brisbane, Australia, nel 1985, e segue le vicende di un giovane protagonista alle prese con una realtà familiare difficile.

La società della neve, il film Netflix più visto

La società della neve è un film originale Netflix disponibile dal 4 gennaio e subito salito in cima ai più visti su Netflix. Ambientato nel 1972, racconta la storia di un gruppo di sopravvissuti a un disastro aereo nel cuore delle Ande che uniscono le forze per salvarsi e fare ritorno a casa.

Checco Zalone Amore + Iva, lo show più visto su Netflix

Su Netflix c'è anche il nuovo spettacolo di Checco Zalone, Amore + Iva. Scritto con Antonio Iammarino e Sergio Maria Rubino, lo spettacolo alterna musica, racconti, imitazioni e parodie dell'artista tra i più amati del nostro Paese.

The Brothers Sun

The Brothers Sun è una miniserie disponibile su Netflix da 4 gennaio 2024. Segna il grande ritorno dell'attrice Michelle Yeoh, protagonista di una storia ideata da Brad Falchuk, storico collaboratore di Ryan Murphy. Dopo l'uccisione del capo della triade taiwanese, il figlio maggiore, leggendario killer, Chaileg arriva a Los Angeles per proteggere sua madre e il fratello, rimasto sempre all'oscuro della reale attività di famiglia.

Shameless

Il dramedy americano più apprezzato, basato sulla sua versione originale britannica. È la storia della famiglia Gallagher: padre alcolizzato e drogato, sei figli, tanti problemi e povertà diffusa. Un racconto che si dipana in 11 stagioni e che ha fatto parte delle migliori dell'epoca d'oro delle serie televisive.