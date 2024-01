Il film e le 4 serie tv da vedere in streaming su Netflix questa settimana (22-28 gennaio) I film e le serie tv da vedere in streaming su Netflix nella settimana tra il 22 e il 28 gennaio: il film Assassinio sull’Orient Express; le serie tv Griselda, Skam Italia 6, All American Nightmare – Rapimento in California e Un inganno di troppo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Guida alle proposte di film e serie tv in streaming da non perdere assolutamente su Netflix per la settimana compresa tra il 22 e il 28 gennaio. Una selezione di cinque titoli tra il ricco catalogo della piattaforma: le nuove uscite, contenuti in scadenza e le opzioni più popolari. Consigliamo anche per questa settimana di recuperare Skam Italia 6, perché è ancora la più vista sulla piattaforma. Una bella novità è All American Nightmare – Rapimento in California, miniserie da tre episodi. Un inganno di troppo, la miniserie tratta dai romanzi di Harlan Coben resiste ancora in cima alle più viste. Il 25 gennaio esce Griselda, miniserie nata dagli ideatori di Narcos sulla storia di Griselda Blanco. Tra i film c'è un grande cult recente: Assassinio sull'Orient Express.

Skam Italia 6, la sesta stagione della serie italiana

La sesta stagione di Skam Italia continua ad appassionare gli abbonati Netflix. È disponibile in piattaforma dal 18 Gennaio 2024 ed è composta da 10 episodi. Questa stagione ha introdotto nuovi temi e un rinnovamento nella narrazione, concentrandosi sul personaggio di Asia, interpretato da Nicole Rossi. Tornano anche alcuni dei personaggi storici della serie. La serie è stata girata a Roma, soprattutto nel quartiere Monteverde.

All American Nightmare, la serie true crime

All American Nightmare – Rapimento in California è una miniserie true crime in tre episodi. La storia di una coppia accusata di aver inscenato un orribile rapimento nel 2015 dopo che la donna riappare all'improvviso. È una delle miniserie più viste al momento.

Un inganno di troppo, la miniserie più vista

Un inganno di troppo continua a resistere in cima alle miniserie più viste su Netflix. Disponibile dal 1 gennaio, la storia segue Maya che, dopo la morte del marito, è sconvolta nell'indagare su quello che è veramente successo. Dopo il funerale, infatti, riceve un video che mostra il marito vivo mentre prende in braccio la figlia. Qual è la verità?

Griselda, la nuova serie dal mondo Narcos

Sofia Vergara è Griselda Blanco, la narcotrafficante più pericolosa di Miami degli anni '80 e '90. La serie, molto attesa, arriva su Netflix dal 25 gennaio. È stata realizzata dagli ideatori di Narcos.

Assassinio sull'Orient Express, il film con Johnny Depp

Assassinio sull'Orient Express è il film che rilancia cinematograficamente le avventure di Hercule Poirot, nato dalla penna di Agatha Christie. Alla regia c'è Kenneth Branagh che è anche il protagonista nel ruolo dell'investigatore. Un grande cast accompagna questo film: Johnny Depp, Judi Dench, Michelle Pfeiffer tra gli altri.