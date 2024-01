I 3 film e le 2 serie tv da vedere in streaming su Prime Video questa settimana (22-28 gennaio) I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video nella settimana tra il 22 e il 28 gennaio: i film Killers of the Flowers Moon, Beautiful Boy e Minions 2; le serie tv No Activity – Niente da segnalare e I Love Dick. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Guida ai film e alle serie TV su Prime Video da vedere per la settimana dal 22 al 28 gennaio 2024. Ecco una selezione di cinque alternative che si trovano disponibili a catalogo: le novità, i contenuti in scadenza, i film e le serie tv più viste, le scelte più popolari. Cinque titoli che possono senz'altro accontentare i diversi gusti degli abbonati alla piattaforma Prime Video. Il 26 gennaio sarà disponibile per gli abbonati Prime Video l'ultimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Tra i film da non perdere Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo e Beautiful Boy. Tra le serie tv da non perdere: No Activity – Niente da segnalare e I Love Dick.

Killers of the Flower Moon, l'ultimo film di Martin Scorsese

L'ultimo film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Cronaca degli omicidi avvenuti tra i membri di una tribù di nativi americani Osage, in Oklahohma, negli anni 20, dopo che nel loro territorio è stato trovato del petrolio. Tra cospirazioni, omicidi e complotti, la situazione è rapidamente degenerata, obbligando il governo a prendere il controllo. Il caso ha segnato l'ascesa di J. Edgar Hoover, a capo delle indagini.

Minions 2, il film d'animazione da non perdere

Gli amatissimi Minions, creature della Illumination, ritornano in questo sequel che mostra la genesi della cattiveria di Gru, protagonista del franchise Cattivissimo Me. Il film è uscito nel 2022 ed ha incassato in Italia circa 15 milioni di euro. Disponibile su Prime Video.

Beautiful Boy, il film drammatico con Timothée Chalamet e Steve Carell

Beautiful Boy è un film drammatico del 2018 diretto da Felix Van Groeningen. È basato su due libri: Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction di David Sheff e Tweak: Growing Up on Methamphetamine di suo figlio Nic Sheff. È la storia di un padre che cerca disperatamente ad aiutare il figlio a uscire dal tunnel della tossicodipendenza. Steve Carell e Timothée Chalamet sono i protagonisti di questo film che tiene incollato allo schermo.

No Activity – Niente da segnalare, la serie tv italiana

Dal 18 gennaio è disponibile su Prime Video questa nuova serie italiana: No Activity – Niente da segnalare. Da segnalare la presenza di un grande cast: Luca Zingaretti, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo, Maccio Capatonda e Rocco Papaleo.

I Love Dick, la serie tv con Kevin Bacon

I Love Dick racconta la storia di Chris e Sylvere, coppia sposata da poco trasferita in Texas. Qui, entrambi si innamorano ossessivamente di un carismatico professore, Dick.