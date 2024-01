I 3 film e le 2 serie tv da vedere in streaming su Prime Video questa settimana (8-14 gennaio) I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video nella settimana tra l’8 e il 14 gennaio: i film Amsterdam, Insidious, Il Nemico; le serie tv Il gioco della morte e Reacher. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una guida ai film e alle serie TV imperdibili su Prime Video per la settimana dal 1 al 7 gennaio 2024. Abbiamo selezionato una varietà di opzioni: scopri le novità più intriganti, i contenuti in procinto di lasciare la piattaforma e le scelte più popolari. Cinque titoli accuratamente scelti per accontentare i diversi gusti degli abbonati alla piattaforma Prime Video. Ecco quali: i film Amsterdam, Insidious, Il Nemico; le serie tv Il gioco della morte e Reacher.

Amsterdam, il film di David O. Russell

Negli anni '30, tre amici assistono a un omicidio, vengono incastrati per questo e scoprono una delle trame più oltraggiose della storia americana. Il film è scritto e diretto dall’acclamato regista David O. Russell. Si tratta di un giallo originale su tre amici chi si ritrovano al centro di uno dei più sconvolgenti intrighi della storia americana.

Insidious – La porta rossa, il film horror

Disponibile su Prime Video, è il film che idealmente chiude la saga di Insidious, cominciata nel 2010. È il quinto capitolo e si riconnette col primo. La trama: a nove anni di distanza dalla loro ultima avventura nell'Altrove, un viaggio di cui hanno perso ogni ricordo, Josh Lambert accompagna Dalton, suo figlio ormai diciottenne, al primo giorno di università. Ma ben presto, Dalton inizia a essere tormentato da incubi e visioni inquietanti. Di fronte a questa minaccia crescente, Josh comprende la gravità della situazione e si risolve a fare un ultimo viaggio nell'Altrove insieme a suo figlio, una missione disperata per proteggere la propria famiglia.

Il Nemico, un thriller Amazon original

Il Nemico è un thriller Amazon original. La vita di Hen e di Junior è stravolta quando uno sconosciuto si presenta alla loro porta con una proposta sconvolgente. Sono disposti a rischiare il rapporto e la loro identità per avere l'opportunità di sopravvivere in un nuovo mondo?

Il gioco della morte, il k-drama più visto

Il gioco della morte è un appassionante k-drama basato sull'omonimo webtoon. A un passo dall’inferno, Yee-jae dovrà rivivere 12 vite e 12 volte la morte in questa serie drammatica sulla reincarnazione.

Reacher, la serie Amazon original continua

Prosegue la serie Reacher: la seconda stagione continua con gli episodi a cadenza settimanale. Quale occasione migliore per utilizzare la settimana tra l'8 e il 14 gennaio per mettersi al passo. La trama: la serie racconta le avventure dell'ex investigatore della polizia militare Jack Reacher, personaggio nato dalla penna di Lee Child