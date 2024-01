I 4 film e la serie tv da vedere in streaming su Prime Video questa settimana (1-7 gennaio) I film e le serie tv da vedere in streaming su Prime Video nella settimana tra il 1 e il 7 gennaio: i film Fidanzata in affitto, Saltburn, Cattiva Coscienza e Morbius, la serie tv Gigolò per caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una guida alle proposte di film e serie TV in streaming da non perdere su Prime Video per la settimana che va dal 1 al 7 gennaio 2024. La nostra selezione tra nuove uscite, contenuti in scadenza o le opzioni più popolari: cinque titoli pensati per soddisfare i gusti di tutti gli abbonati alla piattaforma. Ecco cosa proponiamo: il film Fidanzata in affitto con Jennifer Lawrence e Cattiva coscienza con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli. Tra le proposte da recuperare anche Saltburn, diventato già un instant classic del catalogo.

Fidanzata in affitto, il film con Jennifer Lawrence

Il film Fidanzata In Affitto segue la storia di Maddie, interpretata da Jennifer Lawrence, una giovane autista Uber che, in mezzo a difficoltà economiche, accetta un lavoro insolito: corteggiare e frequentare Percy, un diciannovenne estremamente introverso, per conto dei suoi genitori ricchi e preoccupati

Cattiva coscienza, commedia italiana con Matilde Gioli

La storia di Cattiva Coscienza mischia elementi fantasy alla commedia romantica. Filippo, un uomo generoso e avvocato impeccabile, mantiene la sua fedeltà alla fidanzata grazie a Otto, la sua coscienza "manovratrice". Otto spinge Filippo a considerare il matrimonio come una mossa strategica per ottenere una promozione, anche se Filippo stesso è incerto sulla decisione. Con Matilde Gioli, Filippo Scicchitano e Francesco Scianna.

Saltburn, il film con Barry Keoghan e Jacob Elordi

Saltburn è il film di cui tutti parlano in questo momento. Barry Keoghan, Jacob Elordi e Rosamund Pike: un super cast al servizio di un film dalle atmosfere camp e dal finale thriller e in crescendo con un finale che ha necessitato persino di una spiegazione per quanto iconico ed enigmatico al tempo stesso.

Gigolò per caso, la serie tv con Christian De Sica e Pietro Sermonti

Gigolò per caso è una deliziosa serie tv in sei puntate diretta da Eros Puglielli con un grande cast composto da Christian De Sica, Pietro Sermonti, Ambra Angiolini, Asia Argento, Stefania Sandrelli, Frank Matano, Marco Messeri e Sandra Milo. Quando il padre viene colpito da un infarto, Alfonso scopre una verità incredibile sul suo conto: è stato sempre un gigolò e lui è destinato a prendere il suo posto.

Morbius, il cattivo Marvel con Jared Leto

Tra i più visti su Prime Video c'è Morbius, il film sul supercattivo della Marvel interpretato da Jared Leto. Quando il dottor Michael Morbius, nel tentativo di curarsi da una rara malattia del sangue, sbaglia un esperimento si infetta inavvertitamente diventando un vampiro super potente.