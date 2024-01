I 3 film e le 2 serie tv da vedere in streaming su Netflix questa settimana (1-7 gennaio) I film e le serie tv da vedere in streaming su Netflix nella settimana tra il 1 e il 7 gennaio: le serie tv “Berlino” e “Un inganno di troppo” e i film “Top Gun: Maverick”, “Dopo Oliver” e “Bitconned” sono da non perdere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guida alle proposte di film e serie tv in streaming da non perdere assolutamente su Netflix per la settimana dal 1 al 7 gennaio. Una selezione di cinque titoli tra il ricco catalogo della piattaforma: le nuove uscite, contenuti in scadenza e le opzioni più popolari. Nel primo giorno dell'anno ci sono già due contenuti originali interessanti: la miniserie Un inganno di troppo, tratto dal romanzo di Harlan Coben e il film true crime Bitconned. Un altro film originale Netflix da non perdere il 5 gennaio: Dopo Oliver con Luke Evans, Ruth Negga e Daniel Levy.

Un inganno di troppo, la miniserie thriller

Dal maestro del giallo Harlan Coben, la miniserie "Un inganno di troppo" promette scintille. Quando Maya Stern, un ex capitano dell'esercito, scopre che dietro il brutale omicidio di suo marito si nasconde un'orrenda verità, tutto cambia. Con Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Joanna Lumley e Richard Armitage. Esce il 1 dicembre.

Bitconned, film true crime sulle criptovalute

Ray Trapani voleva diventare un genio del crimine e non c'è niente di meglio che l'America del 2017, nel pieno boom delle criptovalute, per cercare di raggiungere il suo obiettivo. Dal 1 dicembre.

Leggi anche I film e le serie tv da vedere in streaming su Netflix questa settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Dopo Oliver, film con Luke Evans e Daniel Levy

Una commedia dal sapore dolceamaro, con la partecipazione di Luke Evans, Ruth Negga e Daniel Levy. Marc, che viveva all'ombra del marito scrittore Oliver, conduceva una vita felice. Tuttavia, quando Oliver muore inaspettatamente, il mondo di Marc crolla, spingendolo a intraprendere un viaggio a Parigi con i suoi due migliori amici alla ricerca di nuove verità sul passato.

Berlino, lo spin-off tratto da La Casa di Carta

Uscito il 29 dicembre, Berlino si è subito imposto tra i contenuti più visti su Netflix. La serie segue una delle rapine più straordinarie dell’iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso, che ritorna nel ruolo dell’edonista e furbo Berlino. Al suo fianco Michelle Jenner, Tristán Ulloa e i ritorni di Itziar Ituño e Najwa Nimri, rispettivamente nei ruoli delle poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra.

Top Gun: Maverick, il film con Tom Cruise

Aggiunto alla fine di dicembre, il sequel di Top Gun è subito balzato in cima ai film più visti. Se non avete ancora visto il ritorno di Tom Cruise nei panni di Maverick, allora forse questa è la settimana giusta.