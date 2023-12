Come finisce Saltburn, la spiegazione della scena finale in cui Keoghan balla nudo La scena finale di Saltburn, così come il suo significato e lo sviluppo di tutto il film, sta facendo discutere: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film disponibile su Prime Video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Saltburn, il nuovo film drammatico di Emerald Fennell con Barry Keoghan e Jacob Elordi disponibile su Prime Video, è sulla bocca di tutti. Il merito è dato soprattutto dal finale particolarmente enigmatico che ha lasciato a chi ha visto il film più domande che risposte, come ogni buon finale sospeso. La trama di Saltburn racconta di Oliver Quick (Barry Keoghan), all'apparenza un ragazzo proveniente da una famiglia disagiata che riesce a entrare alla prestigiosa Università di Oxford, stringendo un'amicizia omoerotica con il ricchissimo Felix Catton (Jacob Elordi). Quando Oliver comunica a Felix di aver perso suo padre, il ricco rampollo lo invita nella residenza di famiglia, Saltburn, a passare l'estate. Da questo momento in poi ci sono spoiler che rivelano lo svolgimento e il finale del film.

Il colpo di scena di Saltburn prima del finale

Nel corso di un'estate fantastica a Saltburn, Oliver inizia a sentirsi sempre più a suo agio tra i ricchissimi componenti della famiglia di Felix, finendo col conoscere tutto di loro e instaurare vere e proprie relazioni d'interesse. Proprio da questo momento, il film inizia a cambiare e trasformarsi in un vero e proprio thriller che sembra fare molto il verso a Il talento di Mr. Ripley, romanzo di Patricia Highsmith da cui è stato tratto un film con Matt Damon e Jude Law. L'amicizia tra Oliver e Felix, infatti, ricorda moltissimo quella tra Tom Ripley e Dickie Greenleaf, soprattutto per i segreti che nasconde Oliver. Questi, infatti, non è affatto un figlio della classe operaia ma appartiene a una famiglia della medio-alta borghesia. La sua amicizia con Felix, infatti, si trasforma dal momento che Oliver, ormai scoperto, decide di vendicarsi prendendo il posto suo a Saltburn. E, come vedremo, alla fine ci riuscirà. Il giorno dopo la lite tra i due, Felix verrà trovato morto e Oliver metterà i familiari uno contro l'altro. Questo porterà al suicidio della sorella di Felix, Venetia. Anni dopo, la madre di Felix e Venetia, rimasta vedova, chiede proprio a Oliver di tornare a Saltburn, intestandogli tutte le ricchezze dei Cattons.

Il finale di Saltburn: il significato del ballo nudo di Oliver

Il finale di Saltburn è assolutamente delizioso. Si vede Oliver ballare nudo e solitario per le opulenti stanze di Saltburn sulle note di Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor. Questo è il suo modo di celebrare la riuscita di un piano che il film lascia allo spettatore la volontà di credere se sia stato pianificato dal principio o meno. Il film, in effetti, si apre con un flash-forward di Oliver, più maturo, che rivela di aver comunque amato Felix.

Cosa ha detto Barry Keoghan sull’ultima scena del film

Lo stesso Barry Keoghan ha parlato del finale di Saltburn, raccontando che una prima versione vedeva il suo personaggio dirigersi verso la colazione, mentre il maggiordomo gli serviva delle uova alla coque. Infine, è stata preferita la versione alternativa e pubblicata con Oliver che balla senza vestiti sulle note della one-hit wonder di Sophie Ellis-Bextor: "Mi sembrava assolutamente giusta. Quello è il mio posto. Ho piena fiducia nel fatto che posso fare quello che voglio in quella casa. Posso spogliarmi e ballare perché è mia. Sì… è stato divertente". Anche la regista Emerald Fennell ha parlato della scena, spiegando che è stata girata 11 volte e che alla settima ripresa era perfetta ma non aveva ancora la "gioia diabolica e assoluta" che voleva dal personaggio. Alla fine, Barry Keoghan ci è riuscito.