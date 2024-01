Barry Keoghan: “Flirt con Jacob Elordi? Lo è, mi sono lasciato andare” Barry Keoghan, protagonista del film Saltburn insieme a Jacob Elordi, conferma la complicità nata sul set con il collega Jacob Elordi, al fianco del quale era già comparso nel corso della première tenutasi recentemente a Los Angeles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Barry Keoghan conferma che quello nato con Jacob Elordi sul set dilm film Saltburn, diventato un caso su Amazon Prime Video, è un flirt. I due attori erano già apparsi molto vicini nel corso della première tenutasi recentemente a Los Angeles e quella complicità, unita al feeling evidente tra i due nel film, aveva indotto gli spettatori a chiedersi se tra loro fosse accaduto qualcosa anche lontano dalle telecamere.

Barry Keoghan: “Con Jacob Elordi sono a mio agio”

L’attore irlandese, interrogato da GQ a proposto del rapporto con il collega, ha confermato che la sintonia esistente tra loro non sarebbe dovuta esclusivamente a ragioni di copione. E quando gli hanno chiesto se si trattasse di un flirt, ha risposto: “Lo è. Eravamo sempre insieme. Non era solo per le telecamere e le première. Jacob e io, be’, siamo diventati come fratelli, davvero. Penso che, quando ti trovi bene con qualcuno, puoi essergli vicino quanto vuoi, capisci cosa intendo? Non ci sono quelle cose tipo ‘Guarda, non mi stare troppo vicino’. Semplicemente è così, sono a mio agio. E quando sono a mio agio, mi lascio un po’ andare”.

Barry Keoghan: “Nel film abbiamo dovuto baciarci”

Keoghan ha confermato di trovarsi davvero a suo agio con il collega, perfino nelle scene del film risultate essere quelle più apprezzate dagli spettatori: “Con Jacob mi trovo davvero bene. Scherziamo, ridiamo, facciamo i ragazzi. E poi, insomma, abbiamo appena fatto un film in cui abbiamo dovuto baciarci! Avete visto le scene? Per fare quella roba, devi essere davvero a tuo agio”. Saltburn, film diretto da Emerald Fennell (già regista di Una donna promettente) e disponibile su Amazon Prime Video, parla di temi quali desiderio, l’ossessione e la perdita che lo hanno reso popolare tra i giovanissimi.