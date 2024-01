Dov’è stato girato Skam 6: le location della serie Netflix Debutta il 18 gennaio, Skam 6, il sesto capitolo della serie Netflix: la nuova stagione racconta le avventure di Asia (Nicole Rossi) tra vecchie e nuove amicizie. Ecco dov’è girata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La protagonista di Skam 6, Nicole Rossi, che interpreta Asia

Skam Italia sta per tornare. La serie Netflix, giunta alla sua sesta stagione, debutta il 18 gennaio. In questo sesto capitolo, la protagonista è Asia (Nicole Rossi), una delle ragazze del gruppo delle Rebelde. Asia è una giovane carismatica, tosta e decisa che, in questa stagione, dovrà affrontare diverse sfide, scoprendo lati del suo carattere che non conosceva. In Skam 6 ritroveremo anche Elia (Francesco Centorame), Viola (Lea Gavino), così come i vecchi personaggi: Eva (Ludovico Martino), Sana (Beatrice Bruschi), Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Federica (Martina Lelio) e Filippo (Pietro Turano). Ma dov'è stato girato Skam?

Dov'è stato girato Skam Italia

Skam 6, la serie Netflix scritta da Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo e Elisa Zagaria e diretta da Tiziano Russo, è stata girata a Roma. La scuola che frequentano Asia e Viola è la stessa che hanno frequentato i protagonisti delle precedenti stagioni: il Liceo Scientifico J.F.Kennedy, a Trastevere. Anche "il Baretto", il punto di ritrovo dei ragazzi dopo le lezioni, si trova nello stesso quartiere.

Una scena di Skam 6

Le location di Skam 6

Tra le location di questa sesta stagione di Skam, che ruota attorno al personaggio di Asia (Nicole Rossi), troviamo il quartiere Monteverde, una zona residenziale di Roma che sorge a destra del fiume Tevere. Ricco di spazi verdi davvero mozzafiato, come Villa Doria Pamphilj e Villa Sciarra, da questo quartiere si accede alla terrazza del Gianicolo, uno dei punti panoramici più belli di Roma.

Il quartiere Monteverde

Tornano anche alcune location utilizzate nelle precedenti stagioni di Skam, come Fregene, già vista nella seconda stagione, quando Martino (Federico Cesari) si apre e si confronta con Filippo (Pietro Turano) riguardo il suo orientamento sessuale. Torna anche il Ponte della Scienza, nel quartiere della Garbatella, luogo cult fin dalla prima stagione: in questa zona abita Giovanni (Ludovico Tersigni). Il Ponte pedonale vicino alla fermata omonima "Garbatella", collega il quartiere a Ostiense e costeggia il lungotevere Vittoria Gassman, a pochi passi dal gasometro. Lungo questa opera architettonica sono state girate alcune scene tra Eva (Ludovica Martino) e Giovanni, così come quelle tra Niccolò e Martino.

Ponte della Scienza

Non mancano anche le scene girate fuori Roma in Skam 6: alcune riprese si sono tenute a Ciampino, nella zona delle case popolari, mentre altre nei pressi della Cava di travertino di Tivoli, un comune a est della Capitale, utilizzato fin dall'antichità per reperire il materiale usato per costruire i grandi monumenti della Roma Imperiale. Il marmo di Tivoli, detto Travertino, è infatti la pietra più celebre di tutta Roma, e non solo.

Una scena di Skam 6

Le scene girate al Pigneto e a Monti

Tra i quartieri più vivaci di tutta Roma troviamo il Pigneto, zona ricca di locali, eventi e tanti appuntamenti per i giovani. Skam 6 è ambientato al Monk, uno dei luoghi simbolo del quartiere. Non mancano anche le scene girate nel rione Monti, soprattutto nella piazza della Madonna di Monti.

Il cast di Skam 6

Alcune scene della sesta stagione di Skam sono state girate in zona Anagnina, al capolinea della metro A. Le riprese si sono spostate anche al Parco degli Acquedotti, una delle zone più verdi di Roma, lontano dal caos del centro e situato all'intero del Parco regionale dell'Appia Antica, vicino Cinecittà. Anche questa immensa distesa verde era stata utilizzata nelle scorse stagioni di Skam, soprattutto nella quarta che vede come protagonista Sana (Beatrice Bruschi).

Parco degli Acquedotti