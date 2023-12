Skam 6, data di uscita e cast: la protagonista sarà Asia, le new entry Andrea Palma e Leo Rivosecchi Netflix ha svelato la data di uscita di Skam Italia 6 e il personaggio su cui si concentrerà la storia. I nuovi episodi saranno disponibili dal 18 gennaio e racconteranno le vicende di Asia, interpretata da Nicole Rossi.

Skam Italia sta per tornare. Neflix ha ufficializzato la data di uscita della sesta stagione e ha svelato su quale personaggio si concentrerà la storia. I nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma dal 18 gennaio e racconteranno le vicende di Asia, interpretata da Nicole Rossi, alle prese con l'amicizia del gruppo delle Rebelde e l'arrivo di nuovi personaggi.

Asia protagonista di Skam 6: la sua storia

Dopo il racconto incentrato sul personaggio di Elia Santini (Francesco Centorame) e il tema del micropene, questa volta al centro della storia ci sarà Asia. Entrata a far parte del cast nella quinta stagione, è una ragazza carismatica, con un carattere forte e determinato, che si troverà -un pò come tutti gli altri protagonisti di Skam Italia- ad affrontare importanti sfide con le sue fragilità. Nel farlo, non sarà sola: al suo fianco avrà il gruppo delle Rebelde, le amiche di sempre, di cui fa parte anche Viola. Era stata lei, nella quinta stagione, ad affiancare Elia nel suo percorso. A complicare la vita di Asia ci sarà anche l'arrivo di un nuovo ragazzo, Giulio, interpretato da Andrea Palma. Netlfix ha rilasciato il primo teaser ufficiale in cui, oltre alla certezza della protagonista, il resto della trama rimane ancora avvolto dal mistero.

Il cast di Skam 6: le new entry e le conferme

Il cast di Skam 6 si compone di tante conferme, ormai amate dai fan, da due new entry. Torneranno Francesco Centorame (Elia) e Lea Gavino (Viola), protagonisti della scorsa stagione, ma anche volti storici come Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Ci saranno anche Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), Benedetta Santibelli (Fiorella), Cosimo Longo (Jorge) e Yothin Clavenzani (Munny). Due le new entry di questa stagione: Andrea Palma nel ruolo di Giulio e Leo Rivosecchi in quello di Beniamino.

Chi sono Andrea Palma e Leo Rivosecchi, i nuovi attori di Skam 6

Leo Rivosecchi e Andrea Palma

Andrea Palma e Leo Rivosecchi sono i due nuovi attori nel cast di Skam Italia 6. Il primo ha studiato alla scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volontè e, prima di ottenere il ruolo di Giulio nella nota serie, ha lavorato in teatro e al cinema. In particolare, ha recitato nel film Le otto montagne nel 2021 e L'anno dell'uovo nel 2023, come protagonista. Il secondo, nato a Roma nel 1999, è diventato noto al pubblico per aver partecipato alla serie Prisma nel 2022.