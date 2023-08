Sciopero a Hollywood, gli Emmy Awards slittano di 4 mesi: la premiazione nel 2024 La 75esima edizione degli Emmy Awards si terrà lunedì 15 gennaio 2024. Lo sciopero di attori e sceneggiatori a Hollywood ha reso necessario uno slittamento nella cerimonia di premiazione, inizialmente prevista per il 18 settembre.

A cura di Stefania Rocco

La 75esima edizione degli Emmy Awards non si terrà il 18 settembre 2023. La cerimonia di premiazione, com’era già noto, ha subito uno slittamento a causa dello sciopero degli attori e sceneggiatori a Hollywood. Solo oggi è stata ufficializzata la nuova data prevista per i famosi premi televisivi, data che non si terrà nel 2023. Con un ritardo di 4 mesi rispetto al previsto, la cerimonia degli Emmy si terrà lunedì 15 gennaio 2024.

L’annuncio di Fox

Gli Emmy Awards andranno in onda in diretta su Fox lunedì 15 gennaio 2024, mentre i Creative Arts Emmy Award saranno divisi in due tranche tra sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio al Peacock Theater di Los Angeles. Un montaggio complessivo dell’evento sarà presentato sabato 13 gennaio. “La celebrazione del 75esimo anniversario degli Emmy sarà mostrata in diretta si FOX dal Peacock Theater di Los Angeles, e onorerà i talentuosi performer, scrittori e registi e tutti coloro che lavorano ai prodotti che ci hanno intrattenuto, ispirato e connesso in qualità di spettatori nello scorso anno”, si legge nell’annuncio di Fox.

Lo sciopero a Hollywood

Lo sciopero che ha coinvolto gli esponenti dell’industria cinematografica americana è arrivato ormai al suo 101esimo giorno, rivelandosi essere il più lungo stop dal 2007 a oggi. A causa di questa situazione, nessun ospite è stato ancora annunciato.è la prima volta dal 2001 che gli Emmy Awards subiscono un ritardo: quell’anno la cerimonia fu posticipata in segno di rispetto nei confronti delle vittime delle stragi dell’11 settembre. Le candidature ai premi erano state annunciate lo scorso 12 luglio, appena due giorni prima dell’inizio dello sciopero del sindacato SAG-AFTRA. Gli sceneggiatori hanno cominciato a scioperare già da maggio per chiedere compensi migliori dai profitti dello streaming e maggiori tutele contro l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore. A luglio anche gli attori si sono uniti allo sciopero.