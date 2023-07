Emmy Awards, rimandata la cerimonia a causa dello sciopero degli attori di Hollywood Gli Emmy Awards sono stati ufficialmente rimandati, a seguito del protrarsi dello sciopero di sceneggiatori e attori di Hollywood. La cerimonia è slittata al prossimo anno, non è ancora chiaro quando, ma è la prima volta che l’evento viene annullato, era successo solo in occasione dell’attentato alle Torri Gemelle.

A cura di Ilaria Costabile

La cerimonia degli Emmy Awards, prevista per il prossimo 18 settembre, è stata ufficialmente rimandata. La notizia, riportata dalla stampa americana, conferma quella che inizialmente sembrava essere un'ipotesi circa la possibilità che, dopo l'annuncio delle nomination, la premiazione potesse saltare a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori di Hollywood.

Gli Emmy Awards rimandati al prossimo anno

Le conseguenze dello sciopero di attori e sceneggiatori sono ormai sempre più concrete. Si paventava l'idea che, tra gli eventi più prossimi in cui fossero coinvolti nomi noti di Hollywood, potessero esserci proprio gli Emmy Awards, i premi più importanti del settore, dedicati alle principali produzioni televisive e che, come nelle ipotesi meno floride, rischiavano di essere cancellati per il protrarsi delle agitazioni.

Intanto che il sindacato Sag-Aftra e quello dei WGA mandano avanti le trattative con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers su una serie di questioni, si è pensato di rimandare la cerimonia di premiazione al prossimo anno, pur non avendo ancora individuato una data.

Questa è la prima volta che gli Emmy vengono rinviati in più di 20 anni – l'ultima volta è stato in risposta agli attacchi terroristici dell'11 settembre nel 2001, un evento che ci dà la misura di quanto la macchina del cinema abbia subito un arresto senza precedenti, che ha portato l'intera industria hollywoodiana a fermarsi, con delle evidenti ripercussioni anche su tutto ciò che fa da contorno alle produzioni cinematografiche e televisive.

Le votazioni non sono state annullate

Il rischio, stando a quanto riportato dalla BBC, era quello di allestire una cerimonia senza ospiti, dal momento che gli attori coinvolti nello sciopero non possono presenziare ad eventi, fare promozione, concedere interviste e quant'altro.

Inoltre, è necessario sottolineare come lo sciopero, indetto in primis dagli sceneggiatori, vada a minare la costruzione stessa di uno show, perché solitamente gli autori scrivono e strutturano il programma nelle sue varie parti e senza di loro, anche questa operazione sarebbe stata difficile. Intanto, sembrerebbe che almeno le votazioni previste per le prossime settimane, non siano state annullate, ma quasi certamente i premi non verranno assegnati.