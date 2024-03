Call My Agent dopo la scomparsa di Marzia Ubaldi: “Pensiamo a una sostituzione, non avremmo voluto parlarne” Call my agent 2 arriverà il 22 marzo, intanto è già stata confermata la terza stagione, con annessi cambiamenti. Il primo riguarda la necessità di intervenire sul personaggio di Elvira, interpretata da Marzia Ubaldi, l’attrice scomparsa l’autunno scorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

A partire dal 22 marzo arriva su Sky e in streaming su Now, la seconda stagione di Call my agent, la versione italiana della serie francese Dix pour cent, che racconta le vicissitudini di un gruppo di agenti intenti a seguire le loro star tra un set e l'altro, assecondando dubbi, manie e risolvendo imprevisti. Sebbene non sia ancora disponibile la seconda, Carlo Degli Esposti, produttore della serie per Palomar, ha annunciato che ci sarà una terza stagione. Tra gli interrogativi in merito a quelli che saranno i nuovi episodi, c'è l'assenza di Marzia Ubaldi, l'incredibile Elvira della serie, scomparsa lo scorso autunno.

Call my agent 3 dopo la scomparsa di Marzia Ubaldi

Il successo di una serie si può contare, ovviamente, dal numero di stagioni che si realizzano e sapere che di Call my agent ci sarà anche un terzo capitolo, rappresenta una solida conferma. La serie, che ha ripreso la struttura di quella francese, è divertente, frizzante e racconta le vicende, lavorative e personali di un gruppo di agenti interpretati da Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e l'amata Marzia Ubaldi. In merito alla costruzione della terza stagione in assenza dell'attrice che dava voce ad Elvira, la veterana dell'agenzia Cma, i produttori hanno dichiarato: "Ci stiamo pensando in questo periodo. È un argomento che non avremmo voluto affrontare".

L'invito lanciato a Fiorello

In attesa dei nuovi episodi, quindi, non mancano le novità. Nella terza stagione, infatti, come confermato in conferenza stampa, la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan non ci sarà: "Amo questa serie, ma non amo il martirio", ha detto scherzando, "scriverla è molto faticoso. Anche la creatrice della serie originale (Fanny Herrero, ndr) ha lasciato dopo tre stagioni. Sarà bellissimo vederla dal divano". È ancora presto per poter individuare i futuri protagonisti, ma intanto è stato lanciato da Nils Hartmann, vice produttore esecutivo di Sky Italia, un invito ad un personaggio in particolare, ovvero Fiorello. Lo showman aveva incontrato Sara Drago e la sceneggiatrice Sultan, facendo loro i complimenti per la serie, e sarebbe stato invitato a prendere parte ad un episodio, sebbene non se ne sia fatto più nulla. Ad ogni modo, l'invito è stato riproposto, toccherà a lui decidere.