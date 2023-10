È morta Marzia Ubaldi, l’attrice de I Cesaroni e Suburra aveva 85 anni È morta Marzia Ubaldi. L’attrice aveva 85 anni ed era nota al pubblico per le sue apparizioni nelle serie I Cesaroni, Suburra e Elisa di Rivombrosa. L’ultima risale all’inizio del 2023 con Call My Agent.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 21 ottobre è morta Marzia Ubaldi. L'attrice aveva 85 anni ed era nota al pubblico grazie alle sue apparizioni nella quarta stagione della serie I Cesaroni, Suburra e Elisa di Rivombrosa. L'ultima presenza in tv risale al 2023 con Call my Agent. Viveva a Narni, in provincia di Terni, insieme alla figlia Emanuela e alle due nipoti.

La carriera di Marzia Ubaldi

Nata a Milano nel 1985, Marzia Ubaldi inizia la sua carriera negli Anni Sessanta come attrice teatrale, per poi dedicarsi anche alla musica. Fu lei infatti a incidere la prima versione del brano La ballata dell'amore cieco di Fabrizio de Andrè, lavorando per la casa discografica Karmi. Successivamente comincia a dedicarsi al lavoro di doppiatrice, prestando la voce a numerose celebri attrici come Judi Dench, Maggie Smith, Anne Bancroft, Gena Rowlands, Vanessa Redgrave e Jeanne Moreau. In televisione è nota per i suoi ruoli nelle fiction Incantesimo ed Elisa di Rivombrosa, risalenti ai primi anni Duemila, poi la quarta stagione de I Cesaroni, fino alla più recente Suburra nel 2020. La sua ultima apparizione è stata nella serie tv Sky Call My Agent, uscita proprio nel 2023.

Le parole della figlia Emanuela

Tra il 1960 e il 1967, Marzia Ubaldi fu sposata con l’attore Gastone Moschin. Insieme divennero genitori di Emanuela, l'unica figlia dell'attrice. È stata lei, con un post su Facebook, a dare l'annuncio della scomparsa dell'attrice: "Ciao Mamma... Mot. Stavolta me l'hai combinata proprio grossa…. il "chi è di scena" è stato per te. Sono completamente svuotata…". Tutti e tre insieme, nel 2003, fondarono l'accademia di recitazione teatrale, televisiva e cinematografica Mumos di Terni, dove ricoprirono anche il ruolo di docenti.