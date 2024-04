video suggerito

È morta Meg Bennett, l’attrice di General Hospital aveva 75 anni È morta all’età di 75 anni Meg Bennett, attrice e sceneggiatrice star di Febbre d’amore e General Hospital. La scomparsa risale allo scorso 11 aprile, ma i familiari l’hanno resa pubblica soltanto ieri con una nota a LosAngelesTimes.com: “Ha perso la sua battaglia contro un cancro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meg Bennett, attrice nota per i suoi ruoli in Febbre d'amore e General Hospital, è morta a Los Angeles all'età di 75 anni. La notizia è arrivata ieri al LosAngelesTimes.com, attraverso una nota diffusa dalla famiglia, ma la morte risale allo scorso 11 aprile 2024.

Le cause della morte di Meg Bennett

Meg Bennett è morta a 75 anni lo scorso 11 aprile, ma la famiglia ha reso pubblica la scomparsa soltanto ieri con una nota a LosAngelesTimes.com. "Ha perso la sua battaglia contro un cancro" hanno fatto sapere i familiari, senza specificare ulteriori dettagli. La celebre attrice americana lascia il marito Robert Guza Jr, sposato nel 2004, due figliastre, quattro nipoti e la sorella.

La carriera di Meg Bennett, attrice e sceneggiatrice

Classe 1948, Meg Bennett entrò a far parte di Febbre D'Amore (The Young and the Restless) nei panni di Julia Newman e quando il suo personaggio fu cancellato, le fu chiesto di proseguire la collaborazione come sceneggiatrice. Ricoprì questo ruolo anche per General Hospital dal 1993 al 2011, soap per quale recitò anche nei panni di Allegra Montenegro e grazie alla quale ha ricevuto 5 nomination ai Daytime Emmy per la sceneggiatura. In un'intervista del 1985, scrive The Hollywood Reporter, raccontò: "Recitare mi rende un po' pazza a volte. Aspetti per fare il provino, poi per la parte. Quando scrivi, invece, hai il controllo. Posso iniziare le cose da sola mentre scrivo". Si è affermata nel mondo dello spettacolo come attrice e cantante quando è entrata a far parte del musical Broadway Godspell, poi è apparsa in Grease a Broadway e nel '74 entrò in Aspettando il domani nei panni di Liza. Quando nel 1980 tornò a Los Angeles, si unì nuovamente al cast di Febbre D'Amore (The Young and the Restless) e nello stesso spettacolo è riapparsa nel 2020, anno a cui risale la sua ultima apparizione. Lascia il marito, Robert Guza, co-creatore di Sunset Beach incontrato sul set di General Hospital, sposato nel 2004.