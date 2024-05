video suggerito

È morta a 72 anni l’attrice Susan Buckner, era Patty Simcox in Grease È morta il 2 maggio a 72 anni Susan Buckner, la star di Grease. A darne l’annuncio con un comunicato è stata la famiglia dell’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morta il 2 maggio a 72 anni Susan Buckner, aveva recitato nel ruolo di Patty Simcox in Grease. A darne l'annuncio con un comunicato è la famiglia dell'attrice: "Riposa in pace Susan. Il tuo talento, il tuo spirito e il tuo sorriso contagioso vivranno per sempre nei nostri cuori".

La scomparsa di Susan Buckner

"È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Susan Buckner, meglio conosciuta dal pubblico cinematografico come la memorabile e frizzante cheerleader Patty Simcox – si legge nel comunicato – che recitò al fianco di John Travolta e della defunta Olivia Newton-John nel musical di successo del 1978 Grease". Anche sua figlia Samantha Mansfield ha ricordato la madre con un messaggio: "Era magica. Era la mia migliore amica. E mi mancherà ogni giorno. Sono stata fortunata ad avere una madre così luminosa e ora l'ho come un angelo".

La carriera di Susan Buckner

Susan Buckner è nata a Seattle il 28 gennaio 1953. La sua carriera come attrice è iniziata negli anni settanta ed è nota al grande pubblico per il musical Grease, in cui interpretò Patty Simcox.