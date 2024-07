video suggerito

È morta Esta TerBlanche, l'attrice della soap opera "La Valle dei Pini" aveva 51 anni È scomparsa Esta TerBlanche, star della soap opera All My Children – La Valle dei Pini. L'attrice aveva 51 anni.

È morta Esta TerBlanche, la star della soap opera All My Children – La Valle dei Pini aveva 51 anni. L'attrice si è spenta nella sua casa a North Hollywood, in California. A darne l'annuncio in un post su Facebook la sua agente Lisa Rodrigo: "Sto ancora elaborando il lutto e sono sotto shock. Esta era un’anima bellissima dentro e fuori. Ero orgogliosa di conoscerla e di lavorare con lei".

L'annuncio della scomparsa di Esta TerBlanche

Esta TerBlanche, attrice sudafricana, è morta giovedì 18 luglio a Los Angeles. Aveva 51 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla sua addetta stampa Lisa Rodrigo. Esta TerBlanche era nota al grande pubblico per aver interpretato Gillian Andressy nella soap opera All My Children – La Valle dei Pini.

La carriera di Esta TerBlanche

Esta TerBlanche è nata a Rustenberg, in Sudafrica, il 7 gennaio 1973. Nel 1991 divenne Miss Teen Sudafrica e il titolo le aprì le porte del mondo dello spettacolo. Poco dopo arrivò nella televisione debuttando in alcune soap sudafricane. Verso la fine degli anni novanta partì alla volta degli Stati Uniti, riuscendo ad ottenere il suo ruolo più importante nel 1997: quello di Gillian nella soap La valle dei pini. Nella serie indossava i panni di una principessa ungherese che viveva insieme al cugino Dimitri, interpretato dall'attore Michael Nader. Nel 2001, quando il suo personaggio venne ucciso, Esta TerBlanche lasciò la soap. L'attrice, però, non diede un addio definitivo alla fiction e fece qualche sporadica apparizione negli anni successivi nelle vesti di un fantasma. Nel 2011 annunciò che avrebbe recitato di nuovo come Gillian e il 24 agosto di quell'anno TerBlanche apparve come guest star nello show. Recitò nel film Three Thieves and a Wedding e lavorò come presentatrice televisiva per il programma ambientale 50/50.