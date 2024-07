video suggerito

È morto Renauld White, il modello e attore di Sentieri e General Hospital aveva 80 anni È morto Renauld White, il modello e attore statunitense noto per i suoi ruoli in Sentieri e General Hospital. A dare l’annuncio della sua morte l’amico e collega Jeffrey Banks. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Renauld White, modello e attore noto per il suo ruolo nella soap opera americana Sentieri, all'età di 80 anni. Lo stilista Jeffrey Banks ha reso pubblica la notizia svelando che il decesso è avvenuto lo scorso 26 giugno in un ospedale di New York, dove era in cura.

La morte di Renauld White

Renauld White è morto lo scorso 26 giugno presso l'Ospedale Lenox Hill di New York City, dove era in cura, ha spiegato Jeffrey Banks al Women's Wear Daily. L'attore e modello aveva 80 anni e ha lasciato un profondo vuoto nel mondo della moda: White nel corso della sua carriera è apparso in numerose copertine di successo, oltre che in soap opere americane famose. "È sempre stato un gentiluomo. Quando lo presentai per la prima volta a mia madre, lei disse subito che era il mio "fratello maggiore". Avrei voluto che fosse così. Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i momenti passati insieme, ma ricorderò per sempre le barriere che hai infranto nell'industria della moda e l'amore che hai condiviso con me, come amico fidato. Buonanotte, dolce Principe, che gli angeli ti accompagnino al tuo riposo" ha scritto su Instagram lo stilista Banks.

I funerali, scrive la CNN, si terranno il prossimo 12 luglio alla Whigham Funeral Home di Newark. White lascia la sua famiglia e molti parenti che "riconoscono con affetto i momenti trascorsi con lui e sentiranno moltissimo la sua mancanza".

La carriera di Renauld White

Oltre ad aver posato per grandi marchi e aver calcato numerose passerelle come modello, apparendo in campagne pubblicitarie per marchi e stilisti come Bill Blass, Calvin Klein, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana e Donna Karan, Renauld White è un volto apparso anche in numerose soap e fiction americane. Ha recitato in Sentieri, Guiding Light in America, la soap opera statunitense, poi in General Hospital e Una vita da vivere. Nato nel '44, nel New Jersey, si diplomò alla Westside High School e visse a East Orange, nel New Jersey.