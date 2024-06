video suggerito

È morto Tony Lo Bianco, l'attore italoamericano aveva 87 anni

A cura di Gaia Martino

È morto Tony Lo Bianco, l'attore italostatunitense, nato a New York e di origini siciliane, noto al pubblico del grande schermo per i ruoli in Law & Order e Il braccio violento della legge. La notizia arriva da Metro.co.uk che, attraverso i rappresentanti dell'attore, è venuto a conoscenza delle cause della morte. Tony Lo Bianco aveva 87 anni.

Le cause della morte di Tony Lo Bianco

Tony Lo Bianco è morto all'età di 87 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro alla prostata. I rappresentanti hanno confermato la notizia a Metro.co.uk specificando: "Tony è morto serenamente ieri sera alle 21, con la moglie al suo fianco". Lascia la moglie Alyse Best Muldoon, scrittrice e consulente sanitaria sposata nel 2015, e tre figlie avute dal suo primo matrimonio con Dora Landey, dal 1964 al 1984.

Tony Lo Bianco con la moglie Alyse

La carriera di Tony Lo Bianco, attore italostatunitense

Figlio di padre tassista e madre casalinga siciliani, Tony Lo Bianco è italo americano: è nato nell'ottobre del '36 a New York e dopo gli studi fondò la sua compagnia artistica, il Triangle Theater. È noto al pubblico del grande schermo per i suoi ruoli in film come Il braccio violento della legge, I killers della luna di miele e God Told Me To. L'ultima apparizione al cinema è stata in Somewhere in Queens, regia di Ray Romano. Ha recitato nella serie Law&Order, Rocky marciano nei panni di Rocky Marciano, poi in La signora in giallo, Hawk l'indiano, Boiling Point (1993) e The Juror nel 1996. Lo Bianco è stato anche un pugile dei Guanti d'Oro.