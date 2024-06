È morto Tony Mordente, star di West Side Story e produttore di Settimo Cielo

video suggerito

A cura di Gaia Martino

È morto Tony Mordente, attore, coreografo, ballerino e regista, all'età di 88 anni. La notizia arriva dai tabloid statunitensi, Deadline.com rivela che la star di West Side Story che ha diretto 37 episodi di Settimo Cielo, si è spento dopo aver lottato contro una malattia.

Le cause della morte di Tony Mordente

È morto a 88 anni dopo una breve malattia, scrive Deadline.com. Tony Mordente è scomparso lo scorso 11 giugno, ma la notizia è circolata soltanto adesso, dopo l'annuncio della famiglia, inclusa la figlia Lisa, nata dal matrimonio con l'ex moglie Chita Rivera, morta lo scorso gennaio. Oltre alla figlia Lisa, Mordente lascia la figlia Adriana, nata dal matrimonio con l'ex moglie Jean G. Fraser, una famiglia allargata a New York e l'amico di sempre, Tony Bolletino.

La carriera di Tony Mordente tra ballo e tv

Nato a New York nel 1935, ha lasciato il segno a Broadway come ballerino e coreografo, ma anche nel mondo delle serie televisive. Dopo gli studi e le prime esperienze nel mondo della danza e dei musical, nel 1960 tornò a Broadway nella prima di Bye Bye Birdie, in cui interpretava un ruolo minore ed era il primo sostituto per il ruolo del protagonista. Tony Mordente entrò poi nel grande schermo: ha interpretato il ruolo di Jet Action nel film West Side Story, film di successo da dieci premi Oscar, e poco dopo iniziò la sua carriera come regista di serie tv. Ha diretto fiction di successo come Rhoda, MASH, Benson, Family Ties, The A-Team, The Greatest American Hero, Matlock e, soprattutto, Walker, Texas Ranger e Settimo cielo. Di quest'ultima serie citata che ha avuto un enorme successo anche in Italia divenne anche produttore. È stato sposato con Chita Rivera dal 1957 al 1966 e dal loro matrimonio nacque Lisa Mordente che ha seguito le orme della madre. Dal matrimonio con l'ex moglie Jean G. Fraser è nata Adriana.