È morta Chita Rivera, la diva di Broadway aveva 91 anni È morta Chiva Rivera, attrice, ballerina e cantante, diva di Broadway. La notizia arriva dalla figlia, Lisa Mordente, che ha annunciato la sua scomparsa a 91 anni avvenuta dopo 'la lotta contro una malattia', scrive People.

A cura di Gaia Martino

È morta Chita Rivera, attrice, ballerina e cantante statunitense, una delle dive più illustri di Broadway. Si è spenta all'età di 91 anni dopo aver ‘lottato contro una malattia': la notizia è arrivata da Lisa Mordente, la figlia, e dall'agente Merle Frimark. "Con immenso dolore annuncio la morte dell'amata icona di Broadway Chita Rivera. La mia cara amica da oltre 40 anni aveva 91 anni", le parole del rappresentante riportate da People.

La morte di Chita Rivera, interprete di "West side story"

Chita Rivera, all'anagrafe Dolores Conchita Figueroa del Rivero Anderson, è morta all'età di 91 anni. Anita di West Side Story, è stata la prima donna ispanica e latino americana a ricevere il Kennedy Center Honors e nel 2009 fu insignita dal presidente Obama della Medaglia presidenziale della libertà. Nata da padre portoricano e madre un misto di sangue irlandese e scozzese, nel corso della sua carriera è stata candidata 10 volte ai Tony Awards, vincendone due come miglior attrice protagonista in un musical, nel 1984 e nel 1993 e uno onorario nel 2018. Nel 1986 fu vittima di un incidente in auto e la sua vita cambiò: dopo essersi procurata numerose fratture alla gamba, non riuscì mai a riprendersi completamente. "Non mi vedrete più con le scarpette da ballo perchè non ho più i miei tendini di Achille", disse nel 1993, quando dopo sette anni, riprese il ruolo nel Bacio della Donna Ragno.

"Le danno l'addio i fratelli Julio, Armando e Lola del Rivero (la sorella maggiore Carmen è morta prima di lei), oltre i numerosi nipoti e amici. Il suo funerale sarà privato. Un servizio commemorativo sarà annunciato a tempo debito", prosegue il comunicato, che chiede di fare donazioni in sua memoria all'associazione Broadway Cares/Equity Fights AIDS. Chita Rivera è stata sposata con il ballerino Tony Mordente dal '57 al 1966: dal loro matrimonio è nata Lisa, classe '58 che ha ereditato la passione della madre.