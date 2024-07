È morta Autumn Crittendon, protagonista del programma 16 anni e incinta: aveva 27 anni

video suggerito

È morta Autumn (Oxley) Crittendon. La star del programma 16 anni e incinta aveva 27 anni. A darne notizia la sorella con un post pubblicato su Facebook. Stando a quanto racconta TMZ, la ragazza è stata trovata senza vita nella sua casa di Henrico, in Virginia, nella giornata di sabato 20 luglio. Non ancora confermate le cause della morte, ma pare che stesse combattendo con alcuni problemi di salute, tra cui diabete.

Le possibili cause della morte

Autumn Crittendon è stata una delle protagoniste della quinta stagione del programma 16 anni e incinta. All'epoca degli episodi aspettava il primo figlio, Drake, dal fidanzato di allora Dustin Franklin. Negli anni è poi diventata mamma di altri due bambini. Stando a quanto racconta il sito americano, la 27enne è stata trovata senza vita nella sua casa di Henrico, in Virginia, in cui viveva con i figli, la madre e il patrigno. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo, l'hanno trovata priva di sensi in camera da letto. Hanno tentato di salvarla ma senza successo. Non ancora confermate le cause della morte, ma pare che di recente avesse problemi di stomaco e stesse cercando di contattare un medico. Secondo TMZ, la ragazza era diabetica e aveva anche alcuni problemi renali e di pressione sanguigna. La polizia della contea di Henrico sta indagando per avere risposte più precise, aspettando il responso ufficiale del medico legale.

Il messaggio della sorella

È stata la sorella di Autumn, Misty, ad annunciare la sua morte con un post su Facebook, ora cancellato. "Alla mia carissima sorellina, alla mia gemella, alla mia roccia, alla mamma dei miei bambini, al mio punto di riferimento, al mio mondo, all'unica che ha sopportato gran parte dei miei traumi infantili, che ha sopportato tutto insieme a me, al mio Arnold", erano state le sue parole, stando a quanto fa sapere il The Sun. "Ti amo più di quanto le parole possano anche solo lontanamente avvicinarsi", ha poi concluso.