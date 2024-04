video suggerito

È morta Barbara Baldavin, l’attrice di Star Trek e Medical Center aveva 85 anni È morta a 85 anni Barbara Baldavin, l’attrice nota per i suoi ruoli in Medical Center e Star Trek. A spegnerla nella sua casa in California un’insufficienza cardiaca: la notizia data dal figlio a The Hollywood Reporter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Instagram

È morta Barbara Baldavin a 85 anni. L'attrice statunitense nota per i suoi ruoli in Star Trek, in Adam 12, Medical Center, è stata anche direttrice di casting di serie tv di successo come Dynasty. A dare l'annuncio della scomparsa il figlio Marc D'Agosta tramite una nota diffusa da The Hollywood Reporter.

Le cause della morte di Barbara Baldavin

Barbara Baldavin è morta a 85 anni nella sua casa a Manhattan Beach, in California, a seguito di un'insufficienza cardiaca. A rendere pubblica la notizia è stato il figlio dell'attrice, Marc D'Agosta, con una nota diffusa tramite The Hollywood Reporter. La celebre attrice, nota per i suoi ruoli in numerose serie televisive di successo, lascia i figli, Marc e Joseph, nati dal matrimonio con il marito Joseph D'Agosta e i nipoti, Casandra e Justine, scrive la rivista.

La carriera di Barbara Baldavin, tra serie tv e Boot Camp di Dawn Wells

Barbara Baldavin è diventata nota al grande pubblico con il ruolo dell'ufficiale di controllo dei faser Angela Martine in Star Trek della NBC nel 1966. Prese poi parte a Medical Center nei panni dell'infermiera Holmby, prima di lavorare come direttrice di casting per altre serie televisive famose come Dynasty, Finder of Lost Loves e Trapper John. Ha lavorato come assistente al casting, poi direttrice di casting prima di entrare come membro della facoltà al Boot Camp di Dawn Wells per attori cinematografici. Con Dawn Elberta Wells, attrice di Gilligan's Island, condivideva un profondo legame di amicizia: erano nate, inoltre, nello stesso giorno, il 18 ottobre del 1938. Sposò Joseph D'Agosta che incontro proprio sul set di Star Trek, serie per la quale lui ricopriva il ruolo di direttore di casting. Lui ha lavorato per numerosi film come Fallen Arches, Frenchman's Flat, Territory. Dalla loro unione sono nati due figli, Marc e Joseph, che li hanno poi resi nonni di Casandra e Justine.