È morta Ketty Roselli, l’attrice di Centovetrine e Don Matteo aveva 51 anni È morta a Roma Ketty Roselli, attrice di televisione e teatro. Aveva 51 anni e lottava da qualche tempo contro una malattia. Roselli aveva interpretato il ruolo della dottoressa Flavia Cortona nella soap opera Centovetrine.

A cura di Stefania Rocco

È morta a Roma a soli 51 anni Ketty Roselli, attrice di cinema e televisione. Da qualche tempo lottava contro una malattia. Roselli era conosciuta al grande pubblico per avere interpretato il ruolo della dottoressa Flavia Cortona nella soap opera Centovetrine. Aveva inoltre preso parte a diverse altre fiction – da Don Matteo a Tutti pazzi per amore – e a numerosi spettacoli teatrali. Proprio il teatro era diventata la sua attività principale negli ultimi anni. Grazie alla capacità dimostrata sul palco e alle doti da ballerina, oltre che di attrice, Ketty aveva preso parte agli spettacoli firmata da artisti del calibro di Gigi Proietti, Franco Miseria, Enrico Brignano e Pino Insegno.

L’annuncio della morte di Ketty Roselli

L’annuncio della morte dell’attrice è arrivato attraverso un post pubblicato 8 ore fa sulla sua pagina Instagram. L’attrice aveva smesso di aggiornarla dallo scorso ottobre 2022. Poi il messaggio che ne ha reso nota la scomparsa: “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all'ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro. Per chi vuole salutarla i funerali si terranno con cerimonia buddista presso il Teatro Marconi, Viale Marconi 698/E, Roma, lunedì 2 Ottobre alle ore 11:00”.

Il cordoglio di amici e colleghi

Sono decine i messaggi di cordoglio comparsi sulla pagina Instagram di Ketty Roselli. “Io e te siamo ancora là. In quel camerino, a stirare il tuo vestito rosso, a farmi insegnare come vestirmi meglio e non da vecchia. Siamo ancora là a ridere, imprecare e capire come usare i social. Io e te siamo ancora là. Per sempre”, ha scritto Ludovica Di Donato. “Primo giorno di prova, L’orchestra suonava, Non sapevo dove andare ‘Ciao io sono Ketty' mi sono subito sentita sollevata…Il sorriso più bello ed accogliente che io abbia mai visto", è il messaggio pubblicato da Roberta Beba Albanesi. “Ciao piccolè”, ha scritto invece Michele La Ginestra. Incredulo Pietro Genuardi: “Non è possibile”. I funerali saranno celebrati con rito buddista lunedì 2 ottobre presso il teatro Marconi di Roma.