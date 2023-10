I funerali di Ketty Roselli con una cerimonia buddista: il cordoglio dei colleghi dello spettacolo È morta a Roma, dopo una lunga malattia, all’età di 51 anni, l’attrice Ketty Roselli. I funerali si terranno con cerimonia buddista presso: il Teatro Marconi Viale Marconi 698/E Roma. Lunedì 2 Ottobre alle ore 11:00. Il cordoglio di amici e colleghi sui social.

È morta a Roma, dopo una lunga malattia, all'età di 51 anni, l'attrice Ketty Roselli. Era nota al grande pubblico per avere interpretato il ruolo della dottoressa Flavia Cortona nella soap opera CentoVetrine. Ma anche per moltissimi spettacoli a teatro e musical, oltre a serie tv e fiction, con collaborazioni importanti con nomi come quelli di Gigi Proietti, Enrico Brignano, Claudio Amendola e Lorella Cuccarini. I funerali si terranno con cerimonia buddista presso: il Teatro Marconi Viale Marconi 698/E Roma. Lunedì 2 Ottobre alle ore 11:00.

L'annuncio della morte sui suoi canali social

La notizia della sua prematura morte è stata diffusa sui suoi canali social: "Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all'ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro".

Il teatro, i musical e Centovetrine

Ketty Roselli, nata a Torino il 13 settembre 1972, aveva debuttato nel mondo dello spettacolo sul finire degli anni '90 come ballerina a programmi televisivi come Luna Park e Carramba che sorpresa. Un grande amore lo ha accompagnato per tutta la vita: i musical a teatro. E infatti tra il 2000 e il 2012 ha preso parte a grandi produzioni come Jesus Christ Superstar e La febbre del sabato sera, passando per Grease e A Chorus Line fino a Sweet Charity con Lorella Cuccarini. Sempre a teatro Roselli aveva lavorato con Gigi Proietti, regista dello spettacolo Serata d'onore nel 2005 e due anni dopo aveva partecipato anche al nuovo spettacolo dal titolo Buonasera. Nello stesso periodo aveva lavorato con Claudio Insegno in Plaza Suite e con Enrico Brignano in due dei suoi spettacoli, Sono romano ma non è colpa mia e Tutto suo padre.

Ketty Roselli e Claudio Amendola

Nel 2009 era entrata nel cast della soap opera CentoVetrine interpretando il ruolo della dottoressa Flavia Cortona fino al luglio 2010, poi la serie tv Rai Don Matteo, Tutti pazzi per amore 2 e il successo di Nero a metà con Claudio Amendola, con il quale aveva recitato anche nel film I cassamortari, diretto sempre dal noto attore romano.

Il cordoglio di amici e colleghi dello spettacolo

Tantissimi i messaggi di colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Il regista, attore e sceneggiatore Massimiliano Bruno ha scritto: "Addio Ketty Roselli, ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare". A lui si è aggiunto Stefano Fresi, con un laconico e sofferente: "buon viaggio Ketty". Poi, il "Ciao Ketty" di Laura Freddi, il "Mi dispiace" di Vittoria Belvedere, il saluto di Matilde Brandi: "Ciao Ketty ci siamo conosciute tanti anni fa eri anche una bravissima ballerina". Flora Canto, moglie di Enrico Birgnano, con il quale Roselli aveva a lungo lavorato: "Senza parole. Solo un grande dolore. Ciao Ketty". Marco Morandi: "Ciao Ketty, sappi che porterò con me le grasse risate che mi hai fatto fare, mi aiuteranno come oggi a rendere le lacrime meno amare".

La Fondazione Teatro di Pisa, nella figura di Marcello Lippi, oggi componente del CDA della Fondazione e, tra il 2011 e il 2017, direttore artistico: “Ketty Roselli, grande professionista, resta una figura indimenticabile per il nostro Teatro dove ha lasciato molti e incancellabili ricordi professionali e umani per la sua grande competenza e la sua estrema dedizione. Tra il 2012 e il 2016 era stata l’insegnante di Teatro e di Movimento coreografico dei nostri cantanti lirici impegnati nel progetto LTL Opera Studio. Di lei ricordiamo la grande competenza, l’estrema disponibilità e il forte senso di responsabilità e sacrificio. Il suo importante lavoro ha contribuito ad accrescere, nella qualità e nel livello, il valore delle nostre produzioni”.