Il capo della casa di produzione di Don Matteo lascia: "La TV morbosa è una scorciatoia" Luca Bernabei parla del suo divorzio da Lux Vide, società che aveva fondato insieme a suo padre Ettore e sua sorella Matilde, e integrata in Fremantle. L'imprenditore parla dei prossimi progetti con la nuova casa di produzione, Ohana: "Saranno diversi da quelli fatti finora".

A cura di Ilaria Costabile

La notizia che Luca Bernabei, l'ex Ceo di Lux Vide, abbia lasciato la società di produzione fondata con suo padre Ettore insieme alla sorella Matilde, alla quale ha lasciato il posto da numero uno, ha destato non poco scalpore. Ad oggi, quindi, l'azienda è stata assorbita quasi completamente da Fremantle, prolifica multinazionale dell'audiovisivo e l'imprenditore ha deciso di aprire una nuova casa di produzione come raccontato a La Stampa.

Ohana, la nuova casa di produzione di Luca Bernabei

Bernabei spiega: "Avevo già deciso di aprire una società di produzione tutta mia, tra due anni. Ho semplicemente anticipato i tempi. Fremantle è una multinazionale, io da sempre sono un imprenditore". Ricordando l'impronta paterna, quella di una tv che "mandava gli spettatori a letto sereni", l'imprenditore si discosta da quanto fatto finora e spiega che con la sua nuova società, Ohana, realizzerà dei progetti diversi, più incentrati sulle persone e quei valori che per lui sono fondamentali:

I progetti della mia società, saranno diversi da quelli della Lux Vide e comunque sono convinto che il mercato ha molta fame di produzioni che facciano bene alla gente. In questo momento siamo tutti sofferenti: ci sono due guerre mondiali, i dazi, tanta violenza. Siamo pieni della parola guerra. I ragazzi si tagliano, si accoltellano e mi sembrano brancolare in uno stato di generale inconsapevolezza. Forse è anche colpa nostra: noi comunicatori abbiamo mostrato tante morti, tanta violenza perché è più facile fare ascolti se si imbocca la scorciatoia della morbosità. C’è invece bisogno di un racconto diverso che rimetta al centro il rispetto. Per me l’uomo è prima di tutto una creatura di Dio e non ho paura di dirlo, perché questo è stato l’insegnamento di mio padre e di tutti i mentori che ho incontrato lungo il mio cammino.

Una tv che piacerebbe alla Presidente del Consiglio, lo stuzzicano sulle pagine del quotidiano e Bernabei risponde: "Non sono né di destra né di sinistra. Sono democristiano quindi di fatto sono un soggetto politico che non esiste più. Parlare di famiglia e istituzioni piace alla Meloni oppure piace a chi crede che un Paese si basa su dei pilastri fondamentali? Certe idee non dovrebbero essere appannaggio di uno schieramento ma trasversali a tutti i partiti".

Cosa ne sarà delle produzioni Lux Vide?

Il nome di Lux Vide è ormai da anni legato alla produzione di titoli di fiction diventate mainstream, amatissime dagli italiani, come Don Matteo, Che Dio ci Aiuti, Un passo dal cielo, Doc-Nelle tue mani, produzioni internazionali come Diavoli, ma il fatto che Luca Bernabei abbia fatto le valigie lasciando la sua società, non significa che sia giunta anche la fine di questi prodotti di grande successo. La Lux Vide, di fatto, continuerà ad esistere, integrata ancor di più nella più internazionale Fremantle e ne sarà rappresentante proprio Matilde Bernabei.