Quanto ha guadagnato Fiorello nel 2024: patrimonio enorme e la moglie Susanna salva quello delle sorelle

Il 2024 si è chiuso con il segno più per l'impero economico di Rosario Fiorello, orchestrato con sapiente regia dalla moglie Susanna Biondo. I numeri dei bilanci societari raccontano una storia di crescita e solidarietà familiare, dove il business si intreccia con i legami di sangue.

Rosa Production vola: utili più che raddoppiati

Apprendiamo dall'analisi pubblicata da Open.online che la società di management Rosa Production srl ha messo a segno una performance straordinaria, facendo schizzare gli utili dai 90.406 euro del 2023 ai 182.473 euro del 2024. Un balzo che testimonia non solo la solidità del brand Fiorello, ma anche l'acume gestionale di Susanna Biondo, amministratrice della società.

Il fatturato si è attestato a 833.014 euro, in leggero calo rispetto agli 846.493 euro dell'anno precedente. Il segreto del raddoppio degli utili? Una gestione oculata dei costi, con il personale che ha visto dimezzarsi la voce di spesa da 300.501 euro a 134.278 euro.

L'immobiliare fa 20 milioni di patrimonio

La Casetta srl, l'immobiliare controllata all'80% da Fiorello e al 20% dalla moglie, ha chiuso con un utile di 68.214 euro, in crescita rispetto ai 45.880 euro del 2023. Ma è il patrimonio sottostante a fare impressione: 19.431.318 euro di rimanenze, di cui 18,3 milioni rappresentati da "fabbricati civili destinati alla vendita". Un tesoretto immobiliare alimentato dai finanziamenti gratuiti dello showman per un totale di 13.395.148 euro. Una volta completate le vendite, come riporta Open.online, la coppia realizzerà una plusvalenza significativa rispetto agli investimenti sostenuti.

Il salvataggio familiare: 420mila euro per le sorelle

Il colpo più delicato dell'anno è stato l'acquisizione della Sister srl, società di management delle sorelle Anna Maria Lucia e Catena Fiorello. L'operazione, costata 420mila euro, ha tutti i contorni di un salvataggio in famiglia. La Sister aveva infatti perso tutti i clienti artisti, precipitando da 633.453 euro di ricavi nel 2023 a zero euro nel 2024. Una debacle che ha trasformato l'utile di 436.745 euro del 2023 in una perdita di 20.196 euro.

Susanna Biondo: da moglie a stratega degli affari

La vera protagonista di questa saga imprenditoriale è Susanna Biondo, che ha dimostrato di possedere un fiuto per gli affari che va ben oltre il ruolo di consorte. La sua gestione della Rosa Production e il tempestivo intervento per salvare le sorelle del marito testimoniano una visione strategica importante.

Nel caso della Sister acquisita, Susanna ha già messo le carte in tavola: "Sono in corso accordi con i soci della controllante per decidere l'eventuale cancellazione della società", ha dichiarato nella nota integrativa del bilancio.

Un'operazione senza perdite

Il patrimonio netto della Sister di 429.630 euro, quasi interamente distribuibile, garantisce che l'operazione di salvataggio non comporterà perdite per Fiorello. Un'ulteriore dimostrazione di come la gestione Biondo riesca a coniugare solidarietà familiare e successo economico.