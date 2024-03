video suggerito

È morto Chance Perdomo, aveva 27 anni: era Ambrose Spellman nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina È morto in un incidente in moto Chance Perdomo, noto per l’interpretazione di Ambrose Spellman nella serie Netflix “Le terrificanti avventure di Sabrina”. L’attore aveva 27 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chance Perdomo, noto per aver interpretato Ambrose Spellman nella serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina, è scomparso a 27 anni. L'attore è morto a causa di un incidente in moto, a darne la notizia è stato il suo ufficio stampa con un comunicato a Variety.

Chance Perdomo, la nota dell'ufficio stampa: "Vi chiediamo di mantenere la privacy"

"È con grande tristezza che condividiamo la notizia del prematuro decesso di Chance Perdomo a seguito di un incidente in moto. Le autorità hanno comunicato che nessun'altra persona è stata coinvolta – si legge nella nota diffusa dal suo ufficio stampa – Vi chiediamo gentilmente di rispettare il desiderio della famiglia di mantenere la privacy mentre piangono la perdita del loro amato figlio e fratello". Chance Perdomo di recente aveva interpretato il ruolo di Andre Anderson nello spin-off di The Boys, "Gen V". I produttori della serie, in un comunicato, scrivono di "non riuscire a farsene una ragione". Lo definiscono come "una forza della natura entusiasta e un interprete incredibilmente talentuoso". Nel comunicato si legge:

Più di ogni altra cosa, Chance era una persona molto gentile e amabile, scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo così dispiaciuti per la sua famiglia, stiamo vivendo un grande dolore per la perdita del nostro amico e collega.

Anche Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television hanno rilasciato una nota. "L'intera famiglia di Gen V" si è detta devastata per l'improvvisa scomparsa dell'attore, dedicando un pensiero alla famiglia dI Chance e a chiunque lo abbia amato.

La carriera di Chance Perdomo

Tra i ruoli principali interpretati da Chance Perdomo, nato il 19 ottobre 1996, c'è quello di Ambrose Spellman nella serie televisiva di Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina. Di recente aveva preso parte al cast di Gen V, spin-off di The Boys.