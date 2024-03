Michael Culver, il capitano Lorth Needa di Star Wars è morto: aveva 85 anni I fan della saga creata da George Lucas lo ricordano per il ruolo del Capitano Lorth Needa nel film “L’impero colpisce ancora” ma era soprattutto un grande attore del teatro di Shakespeare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attore di Star Wars Michael Culver è morto all'età di 85 anni. I fan della saga creata da George Lucas lo ricordano per il ruolo del Capitano Lorth Needa nel film "L'impero colpisce ancora", era il 1980. Successivamente si è distinto per i ruoli nei film Passaggio in India, in cui ha interpretato il Maggiore McBryde, ma soprattutto per l'impegno teatrale, per anni all'Old Vic di Londra. La morte è stata annunciata dai suoi agenti: "Siamo molto tristi di confermare la scomparsa del nostro amico e cliente Michael Culver". L'attore lascia la moglie, tre figli e quattro nipoti.

La morte di Michael Culver

I suoi agenti hanno rilasciato una dichiarazione alla stampa: "Michael aveva smesso quasi del tutto di recitare nei primi anni 2000 al fine di concentrare i suoi sforzi nell'attivismo politico. È stato un onore aver rappresentato Michael soprattutto nell'ultima decade e averlo portato a partecipare ai migliori eventi a tema Star Wars nel Regno Unito e in tutta Europa. Michael è morto martedì 27 febbraio all'età di 85 anni. Ci mancherà molto".

La carriera

La carriera di Michael Culver spazia per più di cinquant'anni di lavori tra teatro, cinema e televisione. Tra le ultime cose memorabili, c'è sicuramente la sua guest ne "Il ritorno di Sherlock Holmes". In Star Wars, ovviamente, il suo personaggio è il protagonista di una delle morti più memorabili dell'intera saga. Iniziò a lavorare negli anni '60 in alcuni sceneggiati televisivi. Il suo primo ruolo importante nel 1966 nello sceneggiato "The Spies", ma è soprattutto per il teatro che Michael Culver ha fatto cose davvero memorabili, recitando di ruolo all'Old Vic Theatre di Londra, diretto dai principali maestri della Gran Bretagna: da Anthony Page a Raymond Westwell fino a Anthony Knowles. Tra i drammi interpretati, soprattutto quelli di Shakespeare: La tragedia di Re Lear, Sogno di una notte di mezza estate, Re Enrico VI, La dodicesima notte.