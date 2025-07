Michael Douglas annuncia il ritiro dalle scene: “Non voglio morire sul set”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Michael Douglas si ritira dalle scene. Ospite del Karloy Vari International Film, a cui ha partecipato per presentare la versione restaurata del suo film Qualcuno volò sul nido del cuculo, ha annunciato di volersi fermare e di non avere intenzione di tornare sul set.

"Non voglio essere una di quelle persone che muore sul set"

Michael Douglas ha preso una decisione importante per quanto riguarda la sua carriera, scegliendo di allontanarsi dalle scene, come ha dichiarato in occasione del Karlovy Vari International Film Festival: "Mi sono reso conto che era il momento di fermarmi. Ho lavorato duramente per quasi sessant'anni e non volevo essere una di quelle persone che muoiono sul set". Il suo ultimo set risale a tre anni fa, quando nel 2022 prese parte alla realizzazione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Da allora, ha spiegato, non ha più sentito la necessità di riavvicinarsi alla macchina da presa: "Non ho intenzione di tornare". Anche se, ha ammesso, potrebbe ripensarci se gli venisse proposto qualcosa di "davvero straordinario".

La carriera di Michael Douglas

Michael Douglas ha alle spalle una lunga carriera del mondo del cinema, come attore e produttore cinematografico. Negli hanno ha vinto due premi Oscar, 4 Golden Globe, un BAFTA e un premio Emmy. L'esordio nel 969 con il film Hail, Hero!, mentre nel 1976 fu produttore di Qualcuno volò sul nido del cuculo che gli valse diversi riconoscimenti. Tra i suoi successi anche La guerra dei Roses, Il presidente-Una storia d'amore, Wonder Boys e Wall Street – Il denaro non dorme mai. Nel 1987 interpretò Gordon Gekko nell'acclamato Wall Street di Oliver Stone, aggiudicandosi l'Oscar al miglior attore, il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico e il National Board of Review. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2000 sposo l'attrice Catherine Zeta-Jones, con la quale ha avuto de figli, Dylan Michael e Carys Zeta.