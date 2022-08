Alba Parietti conduce un programma Rai sulle drag queen, dopo 15 anni al timone della prima serata Nel 2006 conduceva Grimilde, il suo ultimo show in prima serata su Italia 1. Alba Parietti torna in conduzione e lo fa in Rai, alla guida dello show Non Sono una Signora sul mondo delle drag queen, dal 7 novembre su Rai 2.

A cura di Giulia Turco

Alba Parietti torna in tv con una prima serata tutta sua. Sono passati 15 anni dall’ultimo impegno per la conduttrice torinese, che negli ultimi tempi ha occupato i salotti tv per lo più nel ruolo di ospite o opinionista. Era il 2006 quando andava in onda con Grimilde, il talk show di Italia 1 che intervistava donne dal mondo dello spettacolo con storie atipiche. Da Wanna Marchi a Vladimir Luxuria, passando per Sophie Marceau.

Alba Parietti conduce Non Sono una Signora su Rai 2

È in Rai che Alba Parietti farà il suo ritorno nelle vesti di conduttrice e farà ancora una volta un viaggio alla scoperta della femminilità. Secondo le indiscrezioni lanciate da Davidemaggio.it infatti, le è stata affidata la conduzione di Non Sono una Signora, lo show di Rai 2 presentato dai palinsesti della prossima stagione, ma che finora era ancora rimasto senza un volto alla guida. Si tratta di una prima serata dedicata al mondo delle drag queen, uno show musicale per certi versi molto simile a Il Cantante Mascherato nel quale verranno giudicate le esibizioni delle drag, che andrà in onda dal 7 novembre al 5 dicembre 2022.

L'amore va a gonfie vele con Fabio Adami

È un periodo particolarmente felice per Alba Parietti non solo dal punto di vista professionale. Mentre si prepara ad una stagione ricca di impegni, anche la sua vita privata fa scintille. Dopo anni di rivendicata “singletudine”, la conduttrice si è infatti legata ad una dolce metà. Si tratta di Fabio Adami, un uomo molto riservato e lontano dal mondo dello spettacolo che lavora come manager di Poste Italiane.

Leggi anche Non sono una signora, su Rai2 in prima serata i vip giocano a diventare drag queen

“Sì, sono fidanzata, ma lui ha bisogno di riservatezza”, ha spiegato Parietti in tv dopo le prime foto scattate dai paparazzi. "Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza. E' giusto che si possano sapere i fatti miei, ma da lì a mettermi a rilasciare interviste e dettagli non mi pare giusto".