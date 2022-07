Ascolti tv: SuperQuark è il programma più visto della prima serata Il programma più visto della serata di mercoledì 13 luglio è SuperQuark con Piero Angela che supera il milione e mezzo di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In questa estate torrida non mancano alcune novità nel palinsesto televisivo ed è infatti già da una settimana che sono iniziate le nuove puntate di SuperQuark con Piero Angela. Il programma di divulgazione culturale è stato, in effetti, il più visto della serata di mercoledì 13 luglio, interessando più di un milione e mezzo di telespettatori, un dato che rispetta le medie stagionali che, anche per la rete ammiraglia della Rai, sono destinate a calare rispetto agli standard autunnali o invernali. La fiction "La Strada del Silenzio" che ha fatto il suo debutto ieri su Canale 5 pare aver incuriositi una certa fetta di telespettatori, ma toccherà aspettare il prossimo appuntamento per comprendere se, effettivamente, il prodotto li abbia davvero convinti oppure no. Intanto restano alcune certezze, come Chi l'ha visto? che, seppur in replica, conquista uno share del 10%.

Ascolti tv mercoledì 13 luglio 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 13 luglio 2022, su Rai1 le nuove puntate di SuperQuark hanno incuriosito 1.778.000 spettatori arrivando al 12.9% di share. Su Canale 5 la nuova fiction La Strada del Silenzio è stata la scelta di 1.382.000 spettatori raggiungendo l'11.4% di share. Su Rai2 L’Intruso è stato visto da 836.000 spettatori segnando il 5.8% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha incollato davanti al video 1.243.000 spettatori con l'8.4% di share. Su Rai3 Speciale Chi l’ha Visto?ha registrato 1.521.000 spettatori ottenendo uno share del 10.6%. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 810.000 spettatori arrivando al 6.7% di share. Su La7 Atlantide Speciale ha registrato 330.000 spettatori conseguendo uno share del 2.8%. Su TV8 il programma di Caterina Balivo Chi vuole Sposare mia Mamma? ha registrato il 2.4% con 356.000 spettatori mentre sul Nove Il Cacciatore di Teglie ha catturato l’attenzione di 307.000 spettatori (2%).