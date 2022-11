Alba Parietti sempre più innamorata di Fabio Adami: “Fa cose bellissime per me, ogni giorno” Alba Parietti racconta l’amore con Fabio Adami, conosciuto per caso su un treno ad alta velocità. I due sono ormai inseparabili e la showgirl descrive i gesti d’amore e di premura del compagno, ormai la sua perfetta metà.

A cura di Ilaria Costabile

In un'intervista rilasciata al settimanale F, Alba Parietti ha parlato del suo periodo particolarmente florido dal punto di vista sentimentale. Il noto volto tv, infatti, è felicemente innamorata di Fabio Adami, manager di Poste Italiane, con il quale sta vivendo un'appassionante storia d'amore e della quale, ancora oggi, riesce a stupirsi.

Il primo incontro sul treno

Il loro è stato un incontro fatale, inaspettato, che la showgirl racconta con una certa emozione. Erano entrambi seduti su un treno ad alta velocità, il loro sguardo si è incrociato più volte, perché il manager si è girato in più occasioni a guardarla durante il tragitto. Una volta arrivati a destinazione, lui l'ha aiutata con la valigia e lei travolta da una inaspettata emozione, ha avuto l'istinto di scappare via immediatamente dopo aver ringraziato. Questa ritrosia, però, non ha fermato Adami che l'ha raggiunta per darle il suo biglietto da visita. Alba Parietti racconta di non aver resistito a questa attrazione che aveva coinvolto entrambi:

Gli ho scritto subito, perché c’era questa attrazione a cui era impossibile dire di no. Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto. Quando, dopo qualche giorno, ci siamo ritrovati nuovamente per caso in treno, non ci siamo più lasciati.

I gesti d'amore di Fabio Adami

La loro è una storia matura, fatta di gesti di condivisione, di attenzione e premura, e non manca giorno in cui Adami non le faccia una sorpresa o le dimostri il suo amore: "Quando ho subito un furto è riuscito a ritrovare le stesse scarpe che mi avevano rubato e me le ha mandate insieme a un biglietto con scritto: “Nessuno potrà mai rubarci niente”. Sono otto mesi che fa questo tipo di cose ogni giorno. Forse mi sta abituando troppo bene. Mio padre era così”.

Il messaggio di Alba Parietti per Fabio Adami

Nella giornata di ieri, 23 novembre, Alba Parietti ha scritto un bellissimo messaggio rivolto al suo compagno, in occasione di un nuovo mese trascorso insieme. Pubblicando uno scatto l'uno accanto all'altra, scrive: