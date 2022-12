Torna lo Show dei Record con Gerry Scotti, ecco quando arriverà su Canale 5 Torna su Canale 5 “Lo show dei record”, il programma sarà condotto da Gerry Scotti e arriverà in prima serata a partire dal 15 gennaio.

A cura di Ilaria Costabile

È stato uno dei programmi più amati del piccolo schermo, seguito da milioni di telespettatori, ed è così che "Lo Show dei Record" sta per tornare in televisione, alla conduzione ci sarà ancora una volta Gerry Scotti, come anticipato da TvBlog. Il programma dovrebbe trovare posto nella domenica sera di Canale 5 a partire dal 15 gennaio.

Quando torna lo Show dei Record in tv

Sin dai primi anni Duemila, lo Show dei Record è sempre stato uno dei programmi più visti della tv, amato dagli adulti ma anche dai più piccoli, incantati dalle cose incredibili che accadevano davanti ai loro occhi. Ebbene, anche quest'anno la trasmissione torna per rallegrare il pubblico di Canale 5 e, come da qualche tempo a questa parte, la conduzione sarà affidata a Gerry Scotti, protagonista dei palinsesti autunnali Mediaset non solo in veste di giudice di "Tu sì que vales", ma anche come conduttore di quiz di successo come "Caduta libera" che ha dimostrato di essere uno dei pre-serali più amati dagli spettatori, anche nella versione dedicata ai personaggi famosi. "Lo Show dei Record", quindi, dovrebbe tornare in televisione a partire da domenica 15 gennaio, con l'inizio del nuovo anno, ci sarà spazio per una nuova programmazione dei palinsesti che quindi vedranno anche la domenica sera impegnata. Non è ancora chiaro quante siano le puntate previste, dal momento che i palinsesti sono in continuo cambiamento e potrebbero esserci delle novità aggiunte in corso d'opera.

Gli ascolti tv de Lo Show dei Record

Nonostante ci sia stato un periodo in cui lo show non aveva riscosso il seguito sperato, tanto da essere spostato su Tv8 con la conduzione di Enrico Papi e ovviamente un nuovo nome assegnato al format, ovvero "La notte dei record", è poi ritornato in prima fila tra i titoli presentati da Mediaset. L'edizione dello scorso anno, infatti, ha smentito il mancato successo degli altri anni, conquistando spesse volte un risultato piuttosto soddisfacente per la rete in termini di ascolti tv.