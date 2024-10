Ascolti tv mercoledì 16 ottobre: chi ha vinto tra Io Canto Generation e Ti Presento Suoceri

video suggerito

Il palinsesto televisivo di mercoledì 16 ottobre 2024 ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento, informazione e tanto sport. Su Rai 1 è andato in onda il film Ti Presento i Suoceri con Richard Gere, Diane Keaton e Susan Sarandon, Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Io Canto Generation con Gerry Scotti. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv: tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Io Canto Generation e Ti Presento i suoceri

Nella serata di martedì 16 ottobre su Rai1 è andato un on il film Ti Presento i Suoceri. Si tratta di una commedia uscita nel 2023 e con Diane Keaton, Susan Sarandon e Richard Gere nel cast. Dopo il matrimonio di un'amica, Michelle si aspetta dal fidanzato Allen un impegno più deciso per il futuro della loro relazione e la coppia organizza una cena affinché i rispettivi genitori si conoscano. Tuttavia, i futuri consuoceri scoprono con orrore di conoscersi già, seppur in segreto: il padre di Michelle, infatti, intrattiene una relazione clandestina con la madre di Allen. La storia è stata seguita da 2.238.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Su Canale 5 invece spazio alla seconda puntata di Io Canto Generation, lo spin off del talent Io Canto, condotto da Gerry Scotti. Nuovi concorrenti sono pronti a mettersi alla prova con il loro talento nel canto, facendo entrare la gara nel vivo. Diversi i coach di questa edizione, assegnati alle rispettive squadre, come Benedetta Caretta, Fausto Leali, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Anna Tatangelo. La seconda puntata del programma è stata vista da 2.393.000 spettatori con uno share del 16.8%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 The Good Doctor ha intrattenuto 787.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia1 Vendetta ha incollato davanti al video 842.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha segnato 1.809.000 spettatori e l’11.5%, mentre su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato circa 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 Una giornata particolare ha raggiunto 1.046.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 529.000 spettatori con il 2.9%, nell’episodio in prima tv . Su Rai4 I fiumi di Porpora è scelto da .000 spettatori (%).