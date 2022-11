Il programma di Alba Parietti sulle drag queen slitta ancora, al suo posto lo show di Malgioglio “Non sono una signora” lo show di Alba Parietti su Rai2, previsto per il prossimo 7 dicembre, è stato posticipato al prossimo anno. Al suo posto arriverà “Mi casa es tu casa” di Cristiano Malgioglio.

A cura di Ilaria Costabile

Era stata annunciata per il prossimo 7 dicembre la partenza dello show di Alba Parietti, ovvero "Non sono una signora", previsto per la prima serata di Rai2, invece ha subito un nuovo slittamento e al suo posto, stando a quanto riporta Davide Maggio, ci sarà il programma di Cristiano Malgioglio: "Mi casa es tu casa". Un cambiamento imprevisto che, quindi, porterà la trasmissione in onda a febbraio 2023, salvo nuove modifiche.

Il commento di Alba Parietti sullo slittamento

La showgirl era già andata in vari programmi tv a promuovere l'inizio di "Non sono una signora", data l'imminente partenza ad inizio dicembre, ma a seguito di valutazioni che non sono state rese note, lo show vedrà luce direttamente il nuovo anno. A questo proposito Alba Parietti, contattata da Davide Maggio, ha dichiarato:

Non ho tempo per avvilirmi per queste cose. Faccio parte di una squadra che ha deciso di posticipare il programma in una collocazione che probabilmente sarà migliore, visto che in questo periodo ci sarebbero stati i Mondiali di Calcio. Quello, però, che mi preme sottolineare è che non è uno spostamento dovuto alla qualità del prodotto del quale siamo soddisfattissimi. Certo, i dati d’ascolto sono sempre un’incognita ma… Mi spiace solo aver fatto una buona promozione e deludere chi aspettava il programma il 7 dicembre. Vuol dire che crescerà l’attesa per scoprire cosa ci sarà in questa scatola. Sarà un vaso di Pandora e non un vaso di pandoro!

Lo show di Cristiano Malgioglio prende il posto di Non sono una signora

L'ipotesi avanzata dalla conduttrice, quindi, vede i Mondiali di Calcio come la "causa" principale dello slittamento inaspettato del programma, sebbene si fosse a conoscenza della presenza sulle reti Rai dell'evento sportivo già da diversi mesi. Quindi, al suo posto, arriva "Mi casa es tu casa", lo show in cui Cristiano Malgioglio intervisterà personaggi noti, alla maniera di quello che fu "A raccontare comincia tu" di Raffaella Carrà. Il programma, pensato per Rai3, è stato poi spostato nel palinsesto di Rai2, dove sarebbe dovuto arrivare a febbraio del prossimo anno.