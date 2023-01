Alba Parietti inaugura il 2023 in costume: “Ho 61 anni e non mi sono mai sentita meglio” “Mi piace piacere e piacermi. Non c’è superficialità in questo: è sfida alla vita, al tempo, ai luoghi comuni, alla morale” ha scritto Alba Parietti, che per iniziare l’anno si è rilassata alle terme.

A cura di Giusy Dente

Mare, montagna, terme: per le celebrities è stato un Capodanno all'insegna del relax. C'è chi lo ha cercato tra le montagne di casa, chi è volato dall'altra parte del mondo per godere di spiagge assolate e mari cristallini e c'è chi non ha resistito al benessere delle terme, come Alba Parietti.

Alba Parietti festeggia Capodanno col fidanzato

Alba Parietti è molto affezionata alla sua residenza di Courmayeur, dove si trasferisce in diversi momenti dell'anno e a cui sono legati tanti ricordi di momenti felici, in famiglia e con amici. L'ha scelta anche per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. Con lei stavolta c'era una persona nuova, che è entrata a far parte della sua vita nel 2022 e che si è rivelata particolarmente importante. La conduttrice ha trovato l'amore e da diversi mesi fa coppia fissa con il manager Fabio Adami. "Inizio migliore non poteva esserci" ha scritto su Instagram condividendo con fan e follower una foto di coppia circondati dalla neve.

Alba Parietti si rilassa in costume

Alba Parietti ha chiuso il 2022 circondandosi delle persone care. Si è lasciata alle spalle questo anno importante, sia sotto il profilo professionale che personale: oltre ad aver trovato l'amore è anche tornata in tv con un nuovo programma. A Courmayeur ha festeggiato con famiglia e amici: ne ha approfittato per godersi la neve e le piste da sci del posto, ma non ha resistito anche al relax delle terme, che frequenta abitualmente per ricaricare le energie e regalarsi benessere.

"Ho 61 anni e mezzo e non mi sono mai sentita meglio in vita mia" ha scritto su Instagram, condividendo con fan e follower una foto scattata a QC Terme Monte Bianco. La conduttrice è in una fase di grande fierezza e consapevolezza di sé, in cui rifiuta etichette legate all'età e al tempo. Sa che il suo corpo è inevitabilmente cambiato, ma è un processo naturale che non teme. A volte è stata accusata di abusare del fotoritocco, per ringiovanire i lineamenti del viso.

Pur ammettendo di giocare coi filtri, ha messo tutti in guardia dall'abuso di queste manipolazioni virtuali, perché il rischio è di perdersi senza riuscire più a ritrovarsi. "Io vivo senza falsi pudori l’amore per me stessa e ciò che amo, ho il gusto perverso di essere criticata, amata, odiata solo perché mi piace piacere e piacermi. Non c’è superficialità in questo: c’è impegno e sfida alla vita, al tempo, ai luoghi comuni, alla morale" ha commentato.